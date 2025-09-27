Diesel ou hybride : quel véhicule consomme vraiment le moins de carburant ?

En attendant que l'électrique se généralise, la plupart des automobilistes utilisent encore des véhicules thermiques, totalement ou partiellement. Mais entre le diesel et l'hybride, quelle motorisation est la plus économe en carburant ?

Alors que les prix à la pompe restent sous haute tension ‑ même s'ils ont sensiblement baissé ces derniers temps – et que les réglementations environnementales se durcissent, de nombreux automobilistes se demandent s'il vaut mieux miser sur un bon vieux diesel ou passer à l'hybride. De fait, s'il a longtemps été plébiscité par les gros rouleurs pour sa sobriété en carburant, le diesel voit sa suprématie contestée depuis quelques par les motorisations hybrides, qui combinent un moteur thermique (généralement à essence) à un ou plusieurs moteurs électriques. D'où une question simple : du diesel ou de l'hybride, lequel consomme le moins de carburant ?

La réponse n'est malheureusement pas aussi simple qu'on pourrait l'espérer. Car si les deux technologies sont plus économiques – en carburant – que les motorisations uniquement à essence, il faut tenir compte de plusieurs paramètres qui rendent l'équation plus complexe, à commencer par les conditions réelles d'utilisation, les promesses des constructeurs automobiles étant souvent très optimistes en termes de consommation – et c'est un doux euphémisme…

En pratique, en conduite urbaine et périurbaine, sur des petites routes, les véhicules hybrides tirent pleinement parti de leur motorisation électrique lors des phases de démarrage, d'accélération à basse vitesse et dans les embouteillages, où le moteur thermique peut même être coupé. Leur consommation en ville se situe généralement entre 3 et 4,5 litres aux 100 kilomètres. En comparaison, un moteur diesel, moins à l'aise dans les arrêts et redémarrages fréquents, consommera davantage : typiquement entre 5 et 7 l/100 km en milieu urbain.

En revanche, sur autoroute et longs trajets, le moteur diesel reprend l'avantage, grâce à son rendement énergétique supérieur à vitesse stabilisée et sur de longues distances. Sa consommation sur autoroute se situe en moyenne entre 4 et 5 l/100 km. Un véhicule hybride, dont l'assistance électrique est moins sollicitée à haute vitesse continue, affichera une consommation légèrement supérieure, allant de 4,8 à 6 l/100 km.

Ces chiffres ne constituent que des moyennes. Dans la "vraie vie", ils varient selon le modèle exact de véhicule, et pas seulement son type. Mais aussi selon les conditions de circulation (vent, pluie, etc.), et, surtout, selon la conduite adoptée. Il est prouvé qu'une conduite "douce", sans accélération intempestive, freinage brutal ou surrégime – rouler à 70 km/h en troisième n'est pas une bonne idée – fait baisser la consommation d'un véhicule à boîte de vitesses manuelle de 15 à 30 %; Il suffit juste d'être souple sur la pédale d'accélérateur, d'utiliser le rapport adapté et d'anticiper en profitant au maximum de l'inertie – inutile de continuer à accélérer quand un feu tricolore passe au rouge à 150 m.

Le verdict est donc nuancé. Pour l'automobiliste qui effectue des trajets quotidiens en ville ou en banlieue, l'hybride classique ou rechargeable apparaît comme le choix le plus économique. En revanche, pour ceux qui font des moyennes ou des longues distances sur autoroute ou sur des départementales en campagne, le diesel reste pertinent en termes de consommation.

Enfin, si la question du carburant est importante, elle ne représente qu'une partie de l'équation économique complète. Car au prix du gasoil ou de l'essence s'ajoutent ceux de l'achat du véhicule – avec le bonus ou le malus associé –, de son entretien, de son assurance, etc.