Même éteints, ces appareils que vous avez chez vous continuent de consommer de l'électricité

De nombreux appareils électroniques continuent de consommer discrètement de l'électricité alors qu' ils sont éteints en apparence. Une consommation faible, mais qui s'accumule, et qui pèse sur la facture.

Lorsqu'on éteint un appareil électrique, on s'imagine qu'il ne consomme plus rien. Mais dans une maison moderne, les appareils électroniques et électroménagers continuent souvent de tirer de l'électricité, même à l'arrêt. Et cette consommation discrète, souvent qualifiée de fantôme, pèse plus qu'on ne le croit sur la facture d'électricité.

Ainsi, un téléviseur éteint avec la télécommande continue de consommer entre 1 et 5 watts, juste pour rester en veille, prêt à s'allumer à la moindre demande. Et ce n'est pas un cas isolé : un ordinateur fixe, une imprimante, un lecteur DVD, une box TV, une barre de son, une chaîne hi-fi ou un vidéoprojecteur reste également alimenté en permanence, dès lors qu'il reste branché sur une prise de courant. Et une console de jeu moderne, en veille connectée, peut même dépasser les 10 W !

Et il y a tous les autres, plus discrets encore : les appareils électroménagers comme le four qui affiche l'heure en continu ou la machine à laver qui reste en alerte pour une programmation différée, Même les volets roulants motorisés, les interphones ou les luminaires à commande tactile consomment un peu d'énergie à chaque instant. Et ne parlons pas de tous les chargeurs qu'on laisse branchés en permanence, par négligence, même quand il n'y a rien au bout, que ce soit pour un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, une brosse à dents électrique ou un rasoir, et qui continue inutilement de tirer du courant.

À cela s'ajoutent de nouveaux venus : les objets connectés. Ces enceintes intelligentes, ampoules pilotables via smartphone, thermostats connectés, aspirateurs robots et autres caméras de surveillance ne s'éteignent jamais vraiment. Reliés en permanence au réseau Wi-Fi, ils demeurent en veille active pour répondre instantanément à une commande, un mouvement ou une notification. Un assistant vocal peut consommer entre 2 et 4 W au repos, prête à réagir à la commande qui la déclenche. Et ils sont désormais de plus en plus nombreux dans nos maisons.

Prises individuellement, toutes ces consommations fantômes demeurent faibles, voire négligeables : entre 1 et 3 W par appareil en général, parois moins, parfois plus. Mais multiplié par le nombre d'appareils et d'heures dans une année, cela peut représenter plusieurs dizaines d'euros d'électricité par an pour un foyer. Avec une vingtaine d'appareils qui consomment entre 1 et 2 W chacun 24 heures sur 24, on obtient une consommation annuelle d'environ 250 kWh, soit une cinquantaine d'euros au total. Et pris de façon plus globale, à l'échelle des pays, avec des millions de foyers, c'est un gâchis monumental !

Il est pourtant simple de reprendre la main et d'éviter cette gabegie. Il suffit de couper l'alimentation d'un groupe d'appareils via une multiprise à interrupteur, d'éteindre le téléviseur avec son bouton marche-arrêt, et pas la télécommande, de débrancher les chargeurs inutilisés ou encore de programmer certaines prises pour qu'elles s'éteignent la nuit ou en cas d'absence… Autant de gestes faciles qui peuvent réduire une facture annuelle et, surtout, éviter de gaspiller de l'électricité pour rien. Le seul vrai problème vient des objets connectés et de la box Internet qui gère le Wi-Fi, et qui doivent rester en veille permanente, même quand ils ne servent pas.