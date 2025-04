Voici ce qu'il faut savoir pour vendre du muguet dans la rue le 1er mai

C'est la tradition : le 1er mai, les particuliers ont le droit de s'installer sur la voie publique pour vendre du muguet, symbole de renouveau. Mais attention, il y a plusieurs règles à respecter.

​Le mois de mai arrive bientôt, accompagné du soleil, des allergies, de ses jours fériés et du muguet. Comme chaque année lors de la fête du Travail, ce petit brin aux clochettes blanches, symbole de bonheur et de renouveau, est offert en gage de chance depuis des générations. Une tradition qui remonte à la Renaissance et est toujours bien ancrée dans les mœurs aujourd'hui.

Justement, si la vente sur la voie publique est en principe interdite sans autorisation, elle est exceptionnellement autorisée pour le muguet à l'occasion du 1er mai, en raison de cette longue tradition. Ainsi, chaque année, particuliers et associations se joignent à cette célébration en proposant la petite fleur blanche à la vente sur les trottoirs. Mais attention, cette pratique, bien que tolérée, est strictement encadrée.​

En premier lieu, cette autorisation est valable seulement pour le 1er mai, et non pour les jours précédents. Seuls les fleuristes sont donc autorisés à vendre du muguet avant la fête du Travail. De plus, le muguet vendu doit être sauvage, c'est-à-dire cueilli dans les bois ou issu de son jardin. Toutefois, le ramassage du muguet en forêt est réglementé, les produits de la forêt appartenant à leurs propriétaires. La cueillette doit donc être autorisée par le propriétaire forestier.

L'Office national des forêts (ONF) impose la pratique d'une cueillette raisonnée, en limitant la récolte à 10-15 tiges par personne, et de couper les fleurs proprement pour permettre leur renouvellement. L'arrachage et la destruction de la flore sont interdits, que ce soit sur des terrains privés ou publics. Attention aux petits fraudeurs, car le code forestier prévoit des sanctions pénales à l'encontre des auteurs de prélèvements abusifs.

Concernant le bouquet de muguet, il doit être présenté en brin, sans racine ni contenant. Il est interdit d'ajouter d'autres fleurs, plantes ou feuillages, ou d'utiliser des emballages décoratifs. De plus, l'installation de tables, tréteaux ou chaises pour matérialiser le point de vente est prohibée. Les vendeurs doivent également éviter d'importuner les passants ou d'attirer leur attention par des appels ou annonces.​ Enfin, il est interdit de s'installer à proximité d'un fleuriste.

En cas de non-respect de ces réglementations, les contrevenants s'exposent à une amende forfaitaire de 300 €, pouvant être minorée à 250 € ou majorée à 600 €. En l'absence de paiement dans les 45 jours suivant l'infraction, l'amende peut atteindre 3 750 €, assortie de 6 mois d'emprisonnement. Les forces de l'ordre sont également autorisées à confisquer ou détruire les brins de muguet saisis. ​

Aussi, pour perpétuer cette tradition en toute légalité, il est essentiel de se renseigner auprès de sa mairie sur les arrêtés municipaux en vigueur et de respecter scrupuleusement les règles établies. Le muguet du 1er mai, symbole de bonheur, mérite d'être partagé dans le respect des traditions et de la législation.