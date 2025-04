C'est l'objet le plus sale de la maison - on le manipule tous les jours sans le nettoyer

Contrairement à une idée répandue, la lunette des toilettes n'est pas l'endroit de le plus sale de la maison. De nombreux objets du quotidien sont de véritables nids à bactéries, en particulier un qu'on utilise tous les jours.

Quand on pense à l'hygiène dans la maison, on imagine généralement que les bactéries se cachent dans les coins sombres, les poubelles ou encore les toilettes, et notamment sur la lunette des WC. Pourtant, elles sont partout. Invisibles mais bien réelles, elles colonisent les objets que l'on touche chaque jour, sans y prêter attention, que l'on ne songe pas à nettoyer systématiquement. Et les objets les plus sales ne sont pas ceux que l'on soupçonne en premier.

Déjà, il y a tous ceux qui sont en contact régulier avec l'extérieur, comme les chaussures, qui ramassent tout ce qui traine au sol. Et le paillasson sur lequel on les essuie en entrant ! Voilà pourquoi il vaut mieux se déchausser dès l'entrée, et passer des chaussons, pour éviter de contaminer toutes les pièces avec des microbes, surtout si des enfants en bas âge jouent par terre.

Les sacs à main, sacs à dos et autres sacoches ne sont pas en reste. Souvent posés au sol dans les transports en commun, dans les cafés ou même dans les toilettes publiques, ils ramassent sur leur passage tout un cortège de germes. Et pourtant, qui pense à les désinfecter ? Idem pour les poignées de porte et les interrupteurs. On les touche machinalement des dizaines de fois par jour, sans jamais penser à les nettoyer. Pourtant, ils figurent parmi les zones les plus propices à la transmission de bactéries d'une personne à l'autre dans un foyer.

© Maderla èAdobe Stock

Dans un registre plus technologique, le clavier d'ordinateur est un mauvais élève. Les miettes de sandwich, la poussière, les traces de doigts grasses : tout cela se loge entre les touches, offrant aux bactéries un véritable buffet à volonté. Des études ont révélé que le clavier pouvait héberger jusqu'à 400 fois plus de bactéries que la lunette des toilettes.

Autre coupable méconnu, la télécommande. Discrète, banale, elle passe de main en main, sous des doigts gras, pas toujours propres, glisse entre les coussins du canapé, s'égare parfois sous la table basse… sans jamais être nettoyée. Quant au smartphone, c'est un nid à bactéries ! On l'emporte partout, on le pose sur toutes les surfaces, on le manipule du matin au soir… et parfois même aux toilettes. Résultat : des milliers de micro-organismes s'accumulent sur son écran et sa coque. Une lingette désinfectante de temps en temps ne lui ferait pas de mal.

Mais l'objet le plus sale de la maison est encore plus discret : c'est l'éponge de cuisine ! Oui, cette petite chose si pratique est la championne toutes catégories. Et pour cause : elle est presque toujours humide, pleine de petits trous où les microbes peuvent se cacher, et elle récupère tous les restes de nourriture. C'est un vrai palace pour bactéries ! Des études ont montré que les éponges de cuisine peuvent héberger des milliards de bactéries par centimètre cube, y compris des espèces potentiellement pathogènes comme E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus et Campylobacter, qui peuvent causer des intoxications alimentaires ou d'autres infections. C'est bien plus qu'une lunette de toilettes qui est souvent nettoyée plus régulièrement avec des désinfectants puissants.

Trois de ses compagnons battent aussi des records en matière de saleté invisible : l'évier, le torchon et la planche à découper, qui récupèrent eux aussi toutes sortes de matières et de détritus riches en bactéries qui pullulent paisiblement. Ce sont ces objets du quotidien qui nécessitent un nettoyage approfondi et très régulier.