Pourquoi les chariots de Lidl sont plus grands que ceux des autres supermarchés

La majorité des clients de Lidl ne savent pas que la chaîne emploie des astuces pour les encourager à remplir leur chariot beaucoup plus que ce qu'ils pensaient en entrant dans le magasin.

Quand on pousse un chariot dans un supermarché, on ne pense pas forcément à sa taille. Et pourtant, chez Lidl, ce détail n'est pas anodin. Si vous avez déjà eu l'impression que votre caddie reste désespérément vide, même après avoir ajouté plusieurs articles, ce n'est pas un hasard. En réalité, la taille des chariots chez Lidl est plus grande que dans la plupart des autres enseignes. Et ce choix est loin d'être innocent.

En effet, notre comportement d'achat est largement influencé par notre environnement. Les spécialistes du marketing le savent depuis longtemps : un grand chariot donne inconsciemment l'impression qu'on n'a pas encore assez acheté. Résultat ? On ajoute plus d'articles, souvent sans s'en rendre compte.

Ce phénomène est d'autant plus marquant qu'il joue sur nos automatismes : un chariot qui semble vide crée un léger inconfort, une sensation de manque, presque imperceptible, qui pousse à le remplir davantage. Et ce mécanisme est encore renforcé par le fait que le fond du chariot, chez Lidl, est conçu pour que les produits ne glissent pas vers la poignée. Ainsi, les articles s'accumulent au fond, renforçant l'idée qu'il reste encore "trop de place".

© lucapbl - 123RF

Ce type de stratégie n'est pas propre à Lidl, mais l'enseigne l'a poussée un cran plus loin, selon plusieurs témoignages d'anciens employés dans un documentaire diffusé sur ZDF. Pour eux, ces choix de design ne visent pas à améliorer l'expérience client, mais bien à maximiser les ventes. Et quand on a un budget serré, chaque achat non prévu peut peser lourd.

Il existe plusieurs autres façons d'amener les clients à consommer plus et qui sont utilisés par Lidl mais aussi par de nombreux autres supermarchés. Par exemple, un stratagème répandu consiste à placer les fruits et légumes à l'entrée du magasin. Cela donne aux clients l'impression d'avoir fait quelque chose de bon pour eux-mêmes dès le début de leurs courses. Ainsi, ils sont plus enclins à ajouter des sucreries sur le tapis de caisse à la fin de leur parcours. Lidl ne fait pas exception à cette règle, mais la chaîne va encore plus loin pour gagner plus d'argent.