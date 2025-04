Voilà pourquoi il ne faut surtout pas emballer ces aliments dans du papier alu

Bien qu'il soit pratique en cuisine, le papier aluminium n'est pas idéal pour converser des aliments. Pire, il peut même être dangereux dans certains cas quand on l'utilise pour réchauffer ou pour cuire !

Indispensable dans bien des cuisines, le papier aluminium est souvent utilisé pour emballer des aliments ou réaliser des papillotes. Pratique et malléable, il semble être un allié idéal pour conserver et cuire nos repas. Pourtant, certains usages peuvent s'avérer problématiques et même présenter des risques insoupçonnés pour la santé. Loin d'être anodin, ce simple geste pourrait bien vous exposer à des substances indésirables.

L'un des principaux dangers du papier aluminium réside dans son interaction avec certains types d'aliments. En particulier, les produits acides comme la tomate, le citron, le vinaigre ou encore la rhubarbe favorisent la migration de particules d'aluminium vers les aliments. Ce phénomène est amplifié par la chaleur, ce qui signifie que la cuisson en papillote avec ces ingrédients peut entraîner un transfert important de ce métal dans vos plats.

Et ce phénomène concerne également les récipients en papier alu rigide dans lesquels on conserve de nombreux plats cuisinés, industriels ou artisanaux comme des lasagnes ou des hachis. Or, une accumulation excessive d'aluminium dans l'organisme est suspectée d'avoir des effets toxiques à long terme, notamment sur le système nerveux et les os.

© kwasny221 - 123RF

Un autre problème concerne la conservation des aliments. Contrairement aux idées reçues, le papier aluminium ne protège pas efficacement contre l'humidité et l'air. En l'utilisant pour stocker des restes de repas ou des aliments sensibles au réfrigérateur, vous risquez non seulement une contamination par l'aluminium, mais aussi une prolifération bactérienne. De plus, lorsque les aliments restent en contact prolongé avec l'aluminium, surtout s'ils sont salés ou épicés, ils deviennent un terrain propice à l'accumulation de microparticules métalliques.

Si l'exposition quotidienne à de faibles quantités d'aluminium ne pose pas de problème majeur, les autorités sanitaires recommandent tout de même de limiter son usage, en particulier chez les personnes vulnérables comme les enfants et les individus souffrant d'insuffisance rénale. L'aluminium est en effet omniprésent dans notre environnement, se retrouvant aussi bien dans l'eau, certains additifs alimentaires et même des cosmétiques. Réduire l'usage du papier aluminium en cuisine permet donc de minimiser l'exposition globale à ce métal.

Heureusement, des alternatives existent pour cuisiner et conserver les aliments en toute sécurité. Pour les papillotes, le papier cuisson est une option bien plus sûre, ne libérant aucune substance nocive. Pour l'emballage et la conservation, les boîtes en verre hermétiques sont fortement recommandés. À défaut, un plat en porcelaine, en céramique ou en carton, un saladier ou un bol recouvert de film alimentaire assure une bonne conservation sans ce problème de transfert de particules métalliques. N'oubliez jamais que l'air altère les aliments, même au réfrigérateur. Et évitez autant que possible les récipients en plastique qui présente eux aussi des risques !