Les factures de gaz et d'électricité vont bientôt augmenter pour des millions de Français à cause de cette taxe

Une réglementation européenne va imposer un changement de taxe sur le gaz et l'électricité en France. Cette modification entrainera une augmentation des factures d'énergie pour de nombreux foyers.

À partir du 1er août 2025, des millions de Français verront leur facture de gaz et d'électricité augmenter en raison d'une nouvelle réforme fiscale. Cette hausse résulte principalement de l'augmentation de la TVA sur les abonnements énergétiques, qui passera de 5,5 % à 20 %. Imposée par la réglementation européenne, cette mesure vise à harmoniser la fiscalité sur l'ensemble des services énergétiques. Cependant, malgré des ajustements fiscaux pour atténuer cette hausse, de nombreux ménages risquent de voir leurs dépenses énergétiques grimper.

L'augmentation de la TVA ne concerne que la partie abonnement de la facture, sans impacter directement la consommation d'énergie. Cependant, cette composante fixe représente une part importante des dépenses pour de nombreux foyers, en particulier ceux qui consomment peu. Pour compenser cette hausse, le gouvernement a décidé de réduire les taux d'accise sur l'électricité et le gaz. Cette taxe, qui représentait entre 12 et 15 % des factures d'énergie, sera abaissée, passant de 33,70 €/MWh à 29,98 €/MWh pour l'électricité et de 17,16 €/MWh à 15,43 €/MWh pour le gaz.

Malgré cette baisse de l'accise, l'impact sur les ménages varie en fonction de leur consommation. Les foyers les plus énergivores, comme ceux vivant dans des maisons de 120 m² chauffées au gaz, bénéficieront d'une diminution relative de leur facture. Selon les estimations du comparateur Selectra, la baisse de l'accise couplée à l'augmentation de la TVA serait surtout bénéfique aux ménages à forte consommation, dépassant les 18 400 kWh par an. À l'inverse, les petits consommateurs, notamment ceux vivant en appartement et chauffés au gaz, verront leur facture annuelle augmenter légèrement. Par exemple, un appartement de 50 m² pourrait voir son budget gaz passer de 1 280 € à 1 300 € par an.

© maabaff - 123RF

Concernant l'électricité, la réforme aura un effet contrasté. Les ménages utilisant des radiateurs électriques pourraient voir leur facture diminuer légèrement grâce à la baisse des accises. En revanche, les très petits consommateurs d'électricité, c'est-à-dire ceux consommant moins de 4 500 kWh par an, seront pénalisés par cette augmentation de TVA sans bénéficier d'une réduction suffisante des autres taxes. Par exemple, un logement avec une consommation annuelle de 7 700 kWh pourrait voir sa facture baisser de quelques euros, mais un foyer consommant peu ne verra qu'une hausse nette.

Cette réforme s'inscrit dans un contexte de transition énergétique et de financement des infrastructures en zones non interconnectées, comme la Corse et les territoires d'outre-mer. Un montant fixe de 4,89 € par MWh consommé sera appliqué pour couvrir les coûts de production dans ces zones, un surcoût jusqu'alors uniquement supporté par les consommateurs d'électricité. Cette taxe supplémentaire, bien que modérée, s'ajoute aux autres changements fiscaux, contribuant à complexifier l'évolution des prix de l'énergie.

Face à ces modifications, il est essentiel pour les consommateurs d'adapter leur consommation d'énergie et de vérifier les offres disponibles sur le marché. Comparer les fournisseurs d'électricité et de gaz pourrait permettre d'atténuer l'impact de ces nouvelles mesures sur le budget des ménages. En attendant, cette réforme soulève de nombreuses interrogations sur le pouvoir d'achat des Français et leur capacité à faire face à ces hausses successives.