Cette célèbre enseigne discount va faire payer l'entrée de ses magasins

Une enseigne de hard discount teste un tout nouveau concept : faire payer l'entrée de ses magasins. Les clients doivent ainsi effectuer un dépôt de garantie avant d'aller faire leurs courses en rayons.

En une vingtaine d'années, le passage en caisse a radicalement changé. Nous sommes passés de caisses enregistreuses classiques manipulées par des caissiers aux caisses en libre-service, qui ont tout bonnement et simplement supprimé l'intermédiaire humain, laissant aux clients la tâche de scanner eux-mêmes leurs articles. Car, depuis plusieurs années, les enseignes multiplient les innovations pour fluidifier le passage en magasin : caisses automatiques, paiement mobile, scan des produits en autonomie...

C'est dans ce contexte qu'Aldi, la célèbre enseigne de hard discount, teste un nouveau concept de "magasins autonomes", sans caisses automatiques. Ainsi, à Greenwich, au Royaume-Uni, et à Utrecht, aux Pays-Bas, les clients entrent, prennent ce dont ils ont besoin, puis repartent… sans rien scanner, sans contact humain. Grâce à une application dédiée, associée à un système de caméras et de capteurs intelligents, les produits sont automatiquement enregistrés et facturés. Une fois la sortie franchie, le compte bancaire est automatiquement débité du montant correspondant. Un fonctionnement inspiré des magasins Amazon Go, qui mise sur la rapidité, la praticité, et une forme de confiance technologique totale.

Pour que ce nouveau modèle fonctionne, Aldi a choisi une solution radicale : faire payer l'entrée. Les clients doivent s'acquitter d'un droit d'entrée de 12 euros, soit via un QR code, soit directement par carte bancaire, pour accéder au magasin. Une somme ensuite déduite de leurs achats s'ils atteignent un panier minimum de 12 euros. Si le client achète pour moins de 12 euros ou ne consomme rien du tout, il est bien évidemment remboursé. Une façon de dissuader les comportements frauduleux dans un système sans surveillance humaine directe.

Ce concept a le mérite d'éviter les files d'attente en caisse. Il pourrait toutefois rebuter plus d'un consommateur. D'autant plus que les premiers retours sont mitigés. Plusieurs clients ont exprimé leur mécontentement face à l'absence d'information claire du système, notamment en ce qui concerne le paiement obligatoire à l'entrée.

La question du remboursement en cas de non-achat reste également un point clé. Certains clients se sont agacés de devoir attendre plusieurs jours avant de récupérer la somme prépayée, sans compter que des erreurs dans le processus de remboursement ont été signalées. De plus, plusieurs personnes ont rapporté avoir été débitées plusieurs fois suite à un dysfonctionnement technique avec les bornes de paiement ou l'application mobile.

Au-delà des désagréments liés au paiement, les magasins autonomes soulèvent des inquiétudes sur la gestion des données personnelles. En effet, les moindres faits et gestes des clients sont scrutés en permanence et analysés par l'intelligence artificielle. Que va-t-il advenir de ces données une fois la personne sortie du magasin ? Aldi assure que les enregistrements sont anonymisés et servent uniquement à faciliter les paiements. Mais cela n'apaise pas les craintes pour autant...

Pour l'instant, ce concept de magasin n'est qu'au stade de test. Mais entre les problèmes liés au dépôt anticipé, les dysfonctionnements techniques, les délais de remboursement et les questions de la protection de la vie privée et de la collecte des données personnelles, il semble que ce modèle doive encore être amélioré afin de convaincre pleinement les clients.