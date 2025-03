Voici les plats les plus caloriques au monde - Ils font grossir juste en les regardant

Plus c'est gras, plus c'est bon ! Et entre l'huile, le fromage, la crème, la viande et d'autres ingrédients généreux, certains plats traditionnels battent des records de calories. De quoi faire trembler les balances !

L'alimentation est bien plus qu'une nécessité : c'est un plaisir, une découverte et, parfois, un véritable défi pour notre balance. Dans le monde, certaines spécialités culinaires sont réputées pour leur générosité en goût, mais aussi en calories. Des plats réconfortants aux recettes traditionnelles les plus gourmandes, ils sont souvent synonymes de convivialité… et d'excès. Que ce soit sous forme de fritures croustillantes, de fromages fondants ou de viandes mijotées dans des sauces riches en gras, certains atteignent des sommets caloriques qui font frémir les diététiciens.

Réputée dans le monde entier pour la diversité et la finesse de sa gastronomie, la cuisine française n'a pas à rougir niveau calories ! C'est bien simple, elle est aussi riche en saveur qu'en gras ! Certains plats traditionnels sont particulièrement caloriques en raison de l'utilisation plus que généreuse de crème, de beurre, de fromage ou de viande.

Les bons plats d'hiver français tels que la raclette, la tartiflette et la fondue savoyarde, qui dégoulinent de fromage et de charcuterie, en sont le parfait exemple. Pour que vous vous en rendiez compte, 100 grammes de fondue savoyarde représentent environ 234 calories, et 100 grammes de tartiflette environ 144 calories. Entre le fromage, la charcuterie, les pommes de terre et tous les accompagnements à côté, ça monte très vite !

Dans le même genre, on peut compter sur l'aligot, un plat tout droit venu d'Aveyron constitué pour moitié de pommes de terre, et pour moitié de fromage – souvent du Cantal ou de la Tomme. Et c'est tout. On compte environ 181 calories pour 100 grammes. Parfait pour se préparer à hiberner !

Parmi les plats les plus caloriques du monde, on trouve également la crêpe à la pâte à tartiner – encore plus s'il s'agit de Nutella. Pour vous donner une idée, deux cuillères valent à elles seules 200 calories. Et on sait tous qu'on ne s'arrête que très rarement à une seule crêpe… On peut également citer le confit de canard, le bœuf bourguignon, le cassoulet, la quiche lorraine ou encore le kouign-amann. Mais le champion indétrônable reste le foie gras, qui porte très bien son nom ! Heureusement qu'on le consomme généralement en petites quantités.

Si la cuisine française est un fier représentant du gras, on trouve également quelques pépites ailleurs autour du globe. C'est le cas des churros espagnols. Du sucre, du gras, de la pâte à tartiner en accompagnement… Que demander de plus ? Un seul churro représente à lui seul environ 120 kcal. Et ils sont généralement vendus par lot de six ou de douze…

L'acarajé, une spécialité du Brésil, se défend également pas mal ! Il s'agit d'un beignet fourré réalisé avec une pâte à base de haricots, d'oignons et de sel, le tout avec une cuisson à l'huile. Pas étonnant qu'on compte environ 280 kcal, pour un seul de ces beignets ! On peut aussi citer la poutine de nos amis canadiens, avec ses frites, son fromage et beaucoup de sauce – mais vraiment beaucoup –, mais aussi la calzone italienne – qui réunit tout ce qu'il y a de meilleur sur une pizza – et le khachapuri géorgien – un récipient en pain rempli de fromage fondu et surmonté d'un œuf au plat – pour compléter le palmarès. Alors, vous n'auriez pas un petit creux par hasard ?