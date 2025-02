Ces 10 grandes entreprises françaises vont recruter 88 000 personnes en 2025

Bonne nouvelle si vous êtes à la recherche d'un emploi : dix entreprises majeures en France vont recruter des dizaines de milliers de collaborateurs cette année, avec des contrats pérennes dans de nombreux secteurs.

En 2025, malgré une conjoncture économique incertaine, certaines des plus grandes entreprises françaises se préparent à recruter massivement. Au total, ce sont 88 000 postes qui devraient être pourvus au sein de dix groupes majeurs selon le dernier baromètre établi par L'Usine nouvelle. Si le nombre d'embauches prévu est en baisse par rapport à 2024, les perspectives d'emploi restent très encourageantes, notamment dans des secteurs clés comme le transport, l'énergie, l'aéronautique ou encore le luxe.

En tête de ces recrutements, la SNCF prévoit d'embaucher pas moins de 21 000 personnes. Conducteurs, mainteneurs et agents en relation client sont les profils principalement recherchés par l'entreprise ferroviaire. Cette politique de recrutement vise en grande partie à répondre aux besoins croissants en mobilité durable et aux départs en retraite. La majorité des embauches à la SNCF se fera en contrat à durée indéterminée, garantissant une certaine stabilité pour les nouveaux salariés.

Derrière la SNCF, le groupe de luxe LVMH est un autre grand acteur du marché de l'emploi. Avec 16 000 postes à pourvoir, principalement dans la vente, l'hôtellerie et les opérations, le géant mondial e continue son expansion tout en renouvelant ses effectifs. LVMH, qui englobe des marques prestigieuses comme Louis Vuitton et Dior, s'assure de maintenir sa domination dans un secteur en forte croissance, avec des opportunités pour des profils variés et internationaux.

Le groupe Bouygues suit de près, avec 10 000 recrutements prévus. L'entreprise, active dans le bâtiment, les télécommunications et les médias, cherche en particulier des techniciens, des conducteurs de travaux et des conseillers de vente. À travers ces embauches, Bouygues souhaite soutenir ses projets de construction ambitieux et répondre aux défis du numérique.

D'autres entreprises comme Transdev, Engie et Veolia, sont également des recruteurs importants. Transdev, spécialiste du transport public, prévoit 9 000 embauches, tandis qu'Engie, acteur clé dans le secteur de l'énergie verte, cherche à recruter 6 300 personnes pour accompagner la transition énergétique. Quant à Veolia, spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, elle proposera 6 000 postes. Ces groupes sont tous à la recherche de compétences techniques et opérationnelles essentielles pour accompagner les mutations écologiques et technologiques actuelles. Enfin, signalons encore quelques autres entreprises qui recruteront cette année, à une moindre échelle : le groupe aéronautique Safran (6 000 postes), la régie de transports parisiens RATP (5 100), La Poste (4 800) et le groupe Suez (3 800).

Bref, si les perspectives d'embauches en 2025 sont moins importantes que l'année précédente, elles restent néanmoins substantielles, avec des opportunités dans des secteurs variés. Ces grandes entreprises offrent à la fois des contrats durables et des métiers d'avenir. Les jeunes diplômés comme les personnes en reconversion professionnelle trouveront dans ces entreprises des possibilités d'évolution intéressantes. Si vous êtes tenté, surveillez bien les annonces d'offres d'emploi pour postuler au plus vite !