Retraite à l'étranger : voici les 10 meilleures destinations pour les Français

Chaque année, de nombreux Français partent s'installer à l'étranger au moment de leur retraite pour profiter d'un environnement plus agréable, d'un coût de la vie plus bas et d'avantages fiscaux. Voici leurs destinations préférées.

Que ce soit pour la météo, le coût de la vie les avantages fiscaux ou encore la sécurité, il est tentant de s'installer dans un autre pays pour profiter pleinement de sa retraite. C'est d'ailleurs ce que font de nombreux Français, qui, même avec une pension modeste, peuvent bénéficier d'une vie plus agréable, sans pour autant s'éloigner trop de l'Hexagone, pour ne pas se couper de leur enfants et revenir rapidement en cas de besoin.

Bien évidemment, toutes les destinations ne se valent pas. Et les avantages varient au fil du temps et des changements économiques, climatiques ou législatifs. C'est pourquoi chaque année, le site spécialisé Retraite sans frontière établit un classement des pays et des viles les plus favorables aux retraités français, en tenant compte des évolutions. Voici son dernier palmarès, avec les 10 destinations les plus adaptées.

Sans surprise, le Portugal est en tête du classement. Sa proximité avec la métropole (2 h 30 d'avion depuis Paris ou Lyon) et la communauté installée en France depuis de nombreuses années incitent les Français à se rendre du côté de Lisbonne, Porto ou encore Faro. La météo ensoleillée quasi toute l'année est aussi un argument choc, sans oublier les 10 % de taxe réduite sur les pensions de retraite pendant dix ans. En revanche, le coût de la vie est comparable à certaines régions de France, notamment dans la capitale, et le prix de l'immobilier en hausse continuelle.

Le reste du podium est complété par l'Espagne et la Grèce. Ces deux pays comportent les mêmes points positifs que le Portugal, mais en Espagne, le coût de la vie est équivalent à celui du sud de la France, tandis que la Grèce se démarque par une fiscalité avantageuse pour les retraités qui sont imposés à seulement 7 % de leurs revenus pendant 15 ans.

La suite du classement nous emmène en Asie, où la Thaïlande occupe la 4e place. Son cadre de vie naturel et son coût de la vie très bas attirent les seniors en quête de dépaysement. En moyenne, un couple de retraités peut vivre avec moins de 1 000 euros par mois sans souci. À Bali (9e) en Indonésie, il y a même un visa spécial retraité pour une durée de cinq ans. En revanche, les quelque 10 heures heures de vol pour la France peuvent être un inconvénient.

Idem pour l'île Maurice, classée 5e. Située au cœur de l'Océan Indien, cette destination attire pour ses plages paradisiaques et son intégration facilitée par son passé francophone. De plus, dans ce pays, il n'y a ni impôt sur la fortune, ni droit de succession, ni impôt sur les plus-values immobilières. Toutefois, le prix du billet d'avion et de la vie sur l'île peuvent rapidement coûter très cher.

Autres destinations, autres avantages avec le Maroc (6e) et le Sénégal (8e). La proximité linguistique avec la France est sans doute l'atout principal. Pour le Maroc, une convention fiscale datant d'octobre 2024 permet un abattement de 50 %. Mais, depuis janvier dernier, le gouvernement exige une assurance santé internationale pour l'obtention du titre de séjour retraité. Au Sénégal, le coût de la vie est près de 60 % moins élevé qu'en métropole et de nombreux établissements de santé ont ouvert dans le pays.

Signalons enfin la Tunisie (7e), qui propose une météo méditerranéenne et de magnifiques décors de désert, et la République Dominicaine (10e)., qui a opté pour une exonération fiscale totale des pensions de retraite étrangères. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !