Vos impôts vont baisser en 2025 si vous êtes dans cette situation

L'adoption du budget 2025 de la France aura de multiples conséquences pour les citoyens. Et l'une d'entre elles sera positive, car de nombreux contribuables verront leur impôt baisser cette année.

Après des mois de batailles politiques, le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2025 de la France a été enfin adopté à l'Assemblée Nationale,. Le pays est donc enfin doté d'un budget pour l'année avec déjà de nombreuses conséquences. Et si certaines décisions ont immédiatement suscité de vives réactions – à l'instar du changement du régime de TVA pour les micro-entrepreneurs, aussitôt suspendu –, une mesure qui va profiter à l'ensemble des contribuables.

En effet, comme chaque année, le vote du budget national est l'occasion de revaloriser les seuils d'entrée dans les différentes tranches du barème progressif de l'impôt sur les revenus. Ajustée sur le niveau de l'inflation, plus précisément sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, cette revalorisation annuelle permet au barème de l'impôt de suivre le niveau des prix du reste de l'économie. Mais avec le blocage du vote du budget, elle n'avait jusqu'ici pas pu être votée.

Mais c'est désormais chose faîte avec l'adoption du PLF 2025, et les montants de toutes les tranches d'imposition seront donc bien revalorisés de 1,8 % pour le calcul de l'impôt 2025 sur les revenus de 2024. Dans le détail, les nouveaux taux d'imposition seront les suivants : 0 % jusqu'à 11 497 € ; 11 % de 11 498 € à 29 315 € ; 30 % de 29 316 € à 83 823 € ; 41 % de 83 824 € à 180 294 € ; et 45 % au-delà de 180 295 €. Ces nouvelles tranches sont celles qui s'appliqueront pour la campagne de déclaration des revenus qui débutera au printemps 2025.

La bonne nouvelle, c'est que pour toutes les personnes dont les revenus n'ont pas augmenté entre 2023 et 2024, l'impôt à payer va donc mécaniquement baisser. Par exemple, pour un célibataire sans enfant gagnant 36 000 € par an, l'impôt sur les revenus après abattement s'élevait à 3 006 € en 2024 : il baissera à 2 885 € en 2025 avec le nouveau barème, pour le même revenu. Et pour un couple avec deux enfants et 60 000 € de revenus, l'impôt passera de 2 212 € en 2024 à 2 145 € en 2025.

Par ailleurs, même les personnes dont les revenus ont légèrement progressé entre 2023 et 2024 profiteront de la revalorisation du barème progressif : si leurs rentrées d'argent ont augmenté de 1,8 % au maximum, leur impôt restera stable en 2025, alors qu'il aurait augmenté sans la révision. Et pour ceux qui se trouvaient juste sous le seuil d'imposition, la révision du barème leur permettra peut-être de demeurer non imposables en 2025. Une bonne nouvelle pour tous les citoyens donc, quelle que soit leur situation.