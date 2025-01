Voilà pourquoi les personnes avec un visage expressif ont un net avantage sur les autres

Si vous avez l'habitude de sourire, de froncer les sourcils ou même de faire la moue, vous avez un net avantage dans vos relations sociales. C'est que prouve une nouvelle étude scientifique sur la communication non verbale.

Tout le monde a entendu parler du "poker face", ce fameux visage impassible très prisé des joueurs de poker qui ne veulent rien laisser deviner de leur jeu, de leurs émotions et de leurs intentions à leurs adversaires pour gagner la partie. Pourtant, dans la vie quotidienne, ce masque inexpressif peut se transformer en véritable handicap, notamment dans les interactions sociales, où les expressions faciales jouent un rôle crucial.

Une étude récente menée par trois chercheurs de la Trent University de Nottingham, au Royaume-Uni, démontre ainsi qu'un visage expressif constitue un net avantage dans les relations humaines. Les personnes dont les visages reflètent leurs émotions sont jugées plus sympathiques et plus "lisibles" par leurs interlocuteurs. En analysant le comportement facial de plusieurs centaines de participants lors de conversations et d'appels vidéo, les chercheurs ont conclu que les visages expressifs favorisent une meilleure perception sociale. Que ce soit par un sourire, un froncement de sourcils ou une moue, ces signaux non verbaux permettent de transmettre des informations importantes sans avoir à prononcer un mot.

Cette étude met en lumière l'importance de la communication non verbale dans les relations humaines. Les participants à l'étude qui manifestaient une expressivité faciale étaient systématiquement perçus comme plus amicaux, indépendamment de l'émotion exprimée. Même sans sourire, un visage expressif était jugé plus favorablement que celui d'une personne impassible. Pourquoi ? Parce que la transparence des émotions rend la communication plus fluide et plus sincère, facilitant ainsi les relations interpersonnelles.

© vladimirfloyd - Adobe Stock

L'importance de l'expressivité faciale remonte à l'évolution même de l'espèce humaine. Durant des millénaires, nos ancêtres ont dû former des groupes sociaux pour affronter des menaces extérieures. Communiquer rapidement et efficacement avec son entourage était essentiel et même vital. Ce besoin a favorisé l'émergence d'une grande palette d'expressions faciales, faisant de l'humain l'espèce la plus expressive du règne animal. Aujourd'hui encore, dans un monde bien moins hostile, cette capacité demeure cruciale pour nouer des relations harmonieuses

Joie, plaisir, surprise, complicité, attention, contrariété, mécontentement, angoisse, peur, colère… La palette d'expressions humaines est extrêmement large, enrichissent nos échanges quotidiens. En moyenne, une personne réalise plus de 100 mouvements faciaux par minute lors d'une interaction sociale. Ces gestes, qu'ils soient subtils ou marqués, influencent la perception que les autres ont de nous.

L'expressivité faciale est souvent associée à des traits de personnalité comme l'extraversion ou le névrosisme, qui accentuent l'importance des interactions sociales. Les personnes expressives, qu'elles soient sociables ou soucieuses de leur image, créent des liens plus forts avec leur entourage en ne cachant pas leurs émotions, mais en les partageant ouvertement.

Ainsi, qu'elles soient conscientes ou non, vos expressions faciales en disent long sur vous. Dans un monde où la communication est essentielle, un visage expressif vous permet d'attirer sympathie et compréhension. Alors, plutôt que de masquer vos émotions, laissez-les transparaître : elles constituent un atout précieux dans vos relations sociales.