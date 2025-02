Ces objets que vous n'utilisez pas souvent peuvent vous rapporter facilement de l'argent

Vous avez des objets et des appareils que vous utilisez rarement ? Vous pouvez facilement les rentabiliser sans vous en séparer avec cette méthode qui connaît de plus en plus de succès.

Comme beaucoup, vous avez peut-être tendance à accumuler des biens matériels. Nous ne parlons pas des meubles et des appareils que vous utilisons régulièrement, voire quotidiennement, mais des innombrables objets achetés, récupérés ou reçus en cadeau qui encombrent vos tiroirs, vos placards, votre garage ou votre grenier.

Bien sûr, il est facile de les donner ou de les vendre quand ils deviennent inutiles : aujourd'hui, on peut facilement se débarrasser de vêtements et d'accessoires grâce à des sites spécialisés comme Leboncoin, Vinted ou Geev, ou en participant à une brocante. Mais il en va autrement pour des objets dont vous avez réellement besoin de temps à autres, comme des outils (perceuse, scie sauteuse, décolleuse de papier peint, tondeuse, taille haie, shampouineuse, nettoyeur haute pression, etc.) ou des appareils électroménagers qui ne servent que quelques fois par an (machine à coudre, appareil à raclette, etc.).

Mais plutôt que de les jeter ou de les donner, il existe un moyen de se faire un peu d'argent en les rentabilisant. Depuis quelques années, de nombreux sites mettent en relation les particuliers qui souhaitent s'échanger des objets. Vous pouvez ainsi mettre en location à la journée un objet dont vous n'avez pas l'utilité.

Il est par exemple possible de louer la shampouineuse qui ne vous sert qu'une à deux fois par an à un particulier. Ou encore de proposer votre machine à coudre le temps d'un week-end. Ou tout autre objet, qu'il s'agisse d'une tronçonneuse, d'un set de DJ ou d'une remorque. En échange de quoi vous percevrez une somme d'argent correspondant au montant de l'annonce et au temps d'utilisation de l'objet par son acquéreur temporaire.

Pour ce faire, il suffit de déposer une annonce gratuitement sur un site spécialisé en ligne, d'ajouter une photo de l'objet que vous souhaitez mettre en location, une description et un prix. Une fois l'annonce en ligne, les personnes intéressées n'ont plus qu'à vous contacter pour organiser la location de l'objet.

Ce genre d'échanges entre particuliers se fait sur des sites tels que bricolib.net, Je-loue-tout.fr ou encore kiwiiz.fr. Comptez 10 € la journée pour une scie sauteuse, 15 € pour un nettoyeur haute pression, 28 € pour un taille-haie, 40 € pour un marteau piqueur, 50 € pour une tireuse à bière 140 € pour un château gonflable ou encore 20 € par semaine pour des barres de toit. De quoi renflouer un peu le budget à la fin du mois !

Et c'est sans compter la portée écologique du geste : en mettant un objet à louer, vous évitez à d'autres consommateurs d'en acheter un neuf et vous prolongez son utilisation dans le temps. Tout le monde y gagne !