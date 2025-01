Votre maison est en danger si vous voyez ces fissures sur les murs

Des fissures sont apparues sur les murs de votre maison ou de votre immeuble ? Surveillez bien leur évolution et appelez une professionnel pour une examen, car certaines pourraient représenter un véritable danger.

Les fissures sur les murs d'une maison sont un phénomène assez courant, qui peut toutefois inquiéter les propriétaires. Si certaines sont anodines et ne présentent aucun danger, d'autres peuvent en revanche révéler des problèmes structurels plus préoccupants. Il est donc essentiel de savoir distinguer les unes des autres, pour pouvoir agir en conséquence et endiguer le problème suffisamment tôt afin d'éviter des conséquences dommageable sur sa maison.

Parmi les fissures les plus répandues, nombreuses sont celles qui ne représentent aucune menace pour la stabilité de votre habitation. Appelées microfissures ou fissures superficielles, elles n'affectent généralement que l'enduit ou le revêtement extérieur du bâtiment, et pas le gros-œuvre ou la structure porteuse. Souvent très fines (moins de 1 mm de large) et peu profondes, elles peuvent néanmoins entraîner des infiltrations d'eau, surtout si elles s'élargissent avec le temps, et il est donc important de surveiller leur évolution.

Au contraire, certaines fissures sont le signe d'un problème structurel plus sérieux et doivent vous alerter. Souvent plus larges et plus profondes que les microfissures superficielles, on en distingue différents types : verticales, qui indiquent un problème de fondations ; horizontales au niveau du sol, qui signalent un problème de chaînage des murs ; en escalier, signe d'un problème de joint entre les parpaings ou les briques ; et en moustache, qui apparaissent dans les coins des portes ou des fenêtres.

Ces fissures doivent être prises très au sérieux, car elles peuvent affaiblir la structure de votre maison et entraîner des désordres importants si elles ne sont pas traitées rapidement et correctement. Si vous repérez de telles fissures sur les façades extérieures, les murs intérieurs, les planchers ou les plafonds de votre habitation, soyez vigilant et surveillez leur évolution. Si les fissures s'allongent, se ramifient ou s'élargissent notamment, c'est l'indication d'un problème sous-jacent qui s'aggrave.

Les origines et les causes des fissures structurelles sont multiples et variées. Elles peuvent être liées à des mouvements du sol (tassement, retrait-gonflement), à des défauts de construction (mauvaise qualité des matériaux, erreurs d'alignement), à des désordres liés à l'âge du bâtiment (détérioration des matériaux) ou encore à des événements extérieurs (séisme, inondations, travaux à proximité). Et pour ne rien arranger, le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des événements qui peuvent fragiliser des habitations.

En outre, il faut tenir compte de la localisation géographique ainsi que de l'âge et du type de construction, car il y a d'énormes différences selon les régions et les matériaux utilisés dans les structures (pierre, brique, pisé, parpaing, béton, etc.). Autant de paramètres qui rendent l'analyse complexe. Il n'y a pas de règle universelle : chaque fissure est un cas particulier.

Identifier la cause exacte des fissures est une première étape essentielle, car les réparations et les traitements à mettre en œuvre pour y remédier peuvent être très différents. Les solutions vont d'un simple rebouchage esthétique des microfissures sur les enduits, à des travaux beaucoup plus complexes et plus chers, tels que la consolidation de la structure ou la réfection d'un élément porteur. Dans tous les cas, il est primordial de faire appel à un professionnel compétent pour analyser la situation, vous conseiller et réaliser les travaux nécessaires.