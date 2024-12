Voici pourquoi vous devriez systématiquement laver vos vêtements neufs avant de les porter

Vous avez l'habitude d'enfiler directement vos nouveaux vêtements ? C'est une erreur ! Et vous devriez d'abord les passer en machine, car les textiles neufs sont bien plus sales qu'ils n'en ont l'air…

Alors que vous déballez vos cadeaux de Noël, vous avez la surprise de découvrir ce vêtement dont vous rêviez tant. De retour chez vous, l'excitation est telle que vous l'enfilez immédiatement, sans passer par la case lavage. Après tout, il est neuf et n'a jamais été porté par une autre personne ! Mais si le réflexe de laver ses vêtements neufs avant de les enfiler semble superflu pour certains, il s'avère pourtant essentiel. Ce geste de précaution peut éviter de nombreuses déconvenues.

En réalité, le parcours d'un vêtement, de sa fabrication à votre garde-robe, est long et chaque étape expose les textiles à des contaminants variés. Tout commence à l'usine, où ils subissent une série de traitements chimiques. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a déjà relevé la présence de produits suspects qui permettent de fixer les couleurs, de prévenir le froissement ou encore de limiter les moisissures durant le stockage. Elle a notamment relevé du chrome, du nickel, du plomb ou encore des colorants azoïques.

Leur présence, bien que légale, peut être problématique pour les peaux sensibles. Sans lavage préalable, ces résidus chimiques entrent directement en contact avec votre épiderme, et peuvent alors provoquer des irritations et des réactions cutanées, comme de l'eczéma, chez certaines personnes.

Certaines de ces substances, comme les nonylphénols, sont aussi des perturbateurs endocriniens qui impactent le système hormonal et la fertilité. Une étude sur les vêtements synthétiques, notamment ceux en polyester, révèle même la présence fréquente de quinoléine, un composé utilisé dans la teinture des tissus et qui est classé par l'Environmental Protection Agency, aux États-Unis, comme potentiellement cancérigène. Rien que ça !

Mais ce n'est pas là le seul problème. En effet, les vêtements neufs voyagent sur de longues distances, souvent entassés dans des conteneurs ou des entrepôts où les conditions d'hygiène laissent parfois à désirer. Les tissus peuvent être exposés à la poussière, à l'humidité, ou même à des rongeurs et à leurs excréments. Une étude souligne que certains textiles contiennent des traces d'urine de rats... Résultat : les vêtements accumulent un cocktail de germes et de bactéries tout au long de leur périple.

En magasin, la situation ne s'améliore pas. Avant de finir dans votre panier, les habits ont été essayés par d'autres clients – et on ne parle pas de trois ou quatre, mais de dizaines ! Selon des analyses microbiologiques, il est fréquent de trouver sur les textiles de la matière fécale, des virus ou des micro-organismes issus de la peau humaine. Bien que la plupart soient inoffensifs, certains peuvent provoquer des infections cutanées – irritation de la peau, poux, champignons, etc. –, en particulier sur une peau fragilisée. Porter un vêtement neuf sans l'avoir lavé, c'est donc potentiellement exposer votre corps à un cocktail de résidus chimiques et microbiologiques.

Face à ces risques, le lavage après l'achat doit devenir un réflexe. Cette étape simple et rapide permet d'éliminer les substances indésirables accumulées tout au long de la chaîne de production et de distribution. La prochaine fois que vous rentrez chez vous avec une pièce neuve, résistez à la tentation de l'enfiler immédiatement. Prenez le temps de la nettoyer : ce petit effort vous permettra de profiter de vos achats avec sérénité et sans risquer votre santé.