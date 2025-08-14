C'est l'heure idéale pour boire votre café du matin selon la science

Même si vous adorez le café, vous devriez sans doute changer vos habitudes et éviter d'en boire le matin au saut du lit. Après une savante étude, des chercheurs viennent en effet de déterminer le moment idéal pour le déguster.

Chaque matin, des millions de personnes à travers le monde commencent leur journée avec une tasse de café fumant. Ce rituel matinal sacré est souvent perçu comme le coup de pouce nécessaire pour affronter les défis quotidiens, stimulant pour la concentration, la vigilance et les performances cognitives. D'après les chiffres de Statista, huit Français sur dix ont consommé du café au cours des trois derniers mois en 2022. Une personne consomme d'ailleurs en moyenne 3 kilogrammes de café par an, ce qui correspond à près de 500 tasses par an.

Mais au-delà du plaisir sensoriel, le moment précis où l'on consomme cette boisson énergisante pourrait influencer son efficacité. En effet, le café, riche en caféine, agit comme un stimulant en bloquant les récepteurs de l'adénosine, une molécule responsable de la sensation de fatigue. Cependant, notre corps suit un rythme circadien, une horloge biologique régulant diverses fonctions physiologiques sur un cycle de 24 heures. Parmi ces fonctions, la production de cortisol, souvent appelée "hormone du stress", joue un rôle clé. Le cortisol aide à nous réveiller et à rester alertes, avec des pics naturels en début de matinée.

Boire du café lorsque le cortisol est à son apogée pourrait sembler redondant. En réalité, cela peut réduire l'efficacité de la caféine et augmenter la tolérance, nécessitant ainsi des doses plus élevées pour obtenir le même effet. Des études suggèrent que le premier pic de cortisol survient généralement entre 8 h et 9 h du matin. Ainsi, consommer du café pendant cette période pourrait ne pas offrir le regain d'énergie escompté.

Il faut donc attendre que le taux de cortisol diminue afin de permettre à la caféine d'agir de manière optimale, en évitant l'interférence avec les rythmes hormonaux naturels. Mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. James Betts, professeur de physiologie métabolique à l'université de Bath, a ainsi découvert que boire un café fort juste après une mauvaise nuit de sommeil peut altérer le contrôle de la glycémie au fil de la journée, comme il l'explique à la BBC.

"Lorsque les gens ont une mauvaise nuit de sommeil et qu'ils consomment de la caféine juste avant le petit-déjeuner, cela entraîne une augmentation significative de la glycémie et de la réponse à l'insuline", explique Betts. "Les gens ont donc perdu le contrôle métabolique – ils ne peuvent plus tolérer le sucre. En d'autres termes, cela altère la capacité de votre corps à gérer le petit-déjeuner."

C'est pour cette raison que le professeur recommande de marquer une pause d'une heure entre le repas du matin et la consommation de café. Comme la personne n'aura probablement terminé sa digestion et l'absorption des nutriments, c'est plus sûr. En revanche, pour ceux qui pratiquent du sport le matin – les courageux – le café devra à l'inverse être pris avant l'effort. Le chercheur préconise de consommer la boisson entre 45 et 60 minutes avant l'exercice.

En ajustant légèrement l'heure de notre pause-café matinale, nous pouvons donc améliorer notre vigilance et notre productivité tout au long de la journée. D'autant plus que le café a un rôle protecteur contre les maladies cardiaques et la démence, entre autres. Mais attention, comme toutes choses, il ne faut pas en abuser, sous peine d'en perdre tous les bénéfices et de mettre sa santé en danger !