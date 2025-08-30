Ce nouveau concurrent d'Action et de Lidl va ouvrir plein de magasins en France cette année

Action et Lidl vont devoir faire face à un nouveau concurrent avec cette enseigne de hard discount qui commence à s'implanter en France. Proposant des articles à tout petits prix, elle compte ouvrir plusieurs magasins en 2025.

Face à la hausse des prix, les discounters étendent progressivement leur emprise dans l'Hexagone, attirant sans cesse de nouveaux clients à la recherche de bonnes affaires, alors que leur portefeuille est lourdement sollicité. Lidl, Action et compagnie n'ont jamais eu autant le vent en poupe ! Ce n'est pas pour rien qu'Action a été élue l'enseigne préférée des Français en 2024 – elle a d'ailleurs fêté ses onze ans dans l'Hexagone où elle compte plus de 700 magasins – avec son offre de produits dense (bricolage, maison, déco, multimédia, hygiène et beauté, jouets…) et ses tout petits prix ! Mais elle devrait avoir de la concurrence…

En effet, l'enseigne néerlandaise Wibra est bien décidée à elle aussi conquérir la France ! Créée en 1956 aux Pays-Bas, elle compte 220 magasins répartis sur le territoire néerlandais et 50 en Belgique. Un ancrage solide et un positionnement transfrontalier qui a motivé l'enseigne à se lancer en France, notamment grâce à sa proximité avec la Belgique. Elle a ainsi ouvert son premier magasin dans l'Hexagone le 23 octobre dernier dans la métropole de Lille, au 292 avenue de Dunkerque à Lambersart.

Son slogan : "Vous faites ça bien". Une incitation à acheter à des prix très réduits, allant majoritairement de 1 à 5 €. Dans le catalogue en ligne, on retrouve du petit électroménager à environ 20 €, des jouets et des décorations de Noël à moins de 5 €, tout comme des sous-vêtements, des vêtements pour bébé, des articles ménagers…

© Wibra

"Nous voulons nous distinguer en proposant un concept clair et simple, qui facilite le choix pour le gestionnaire du foyer. Le rapport qualité-prix est très correct et accessible à tous les budgets. Notre concept propose divers assortiments qui visent à répondre aux besoins quotidiens de nos clients. Nous sommes là à la fois pour les clients à budget limité et pour les chasseurs de bonnes affaires", explique Claudine Nachtergaele, la directrice nationale de Belgique. Derrière ces tarifs attractifs, un approvisionnement stratégique en Asie, complété par des sources européennes.

Elle confiait en début d'année vouloir, avec ce magasin lillois, "sentir le marché français" et "procéder à des ajustements si nécessaires". Le magasin de 500 m2 ouvert dans le nord de la France attirerait 2 000 clients par jour depuis son inauguration. Des réductions alléchantes avaient été proposées pour le démarrage. L'enseigne réfléchit aujourd'hui à s'implanter désormais à Roubaix et à Tourcoing. Si tout va bien, l'enseigne espère ouvrir plusieurs magasins en 2025, y compris en plein Paris. En attendant, il est toujours possible de visiter le site Web.