Cet aliment ne se périme jamais : il reste comestible même après plusieurs siècles

Alors que la plupart des denrées alimentaires périssent après quelques jours, il existe un aliment naturel qui résiste parfaitement au temps, sans rien perdre de ses qualités gustatives et nutritives même après plusieurs siècles.

Le miel est l'un des aliments les plus anciens consommés par l'Homme, et dont l'utilisation remonte à l'Égypte antique. En plus d'être utilisé dans de nombreux mets, il est très apprécié pour ses propriétés antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires. Vous en avez certainement chez vous, peut-être caché au fond de votre placard de cuisine, qui traîne depuis un moment. D'ailleurs, vous ne savez plus depuis quand. Quelle est donc la durée de conservation du miel ?

Le miel possède de nombreuses propriétés assez incroyables. Il est utilisé et étudié depuis longtemps pour ses propriétés médicinales, mais aussi pour ses propriétés de conservation. Hérodote rapporte que les Babyloniens enterraient leurs morts dans du miel, et Alexandre le Grand aurait été embaumé dans un cercueil rempli de miel. Le plus vieux miel a d'ailleurs été découvert en 2012 par des archéologues géorgiens et remontait à... 5 500 ans avant J.C. Et il était toujours comestible…

Comment cela se fait-il ? Alors même qu'à l'époque, il n'y avait aucun conservateur ou additif pour allonger sa durée de conservation, comme on pourrait le soupçonner avec du miel produit par des industriels aujourd'hui.

L'une des clés de cette longévité réside dans la composition même du miel. Sa faible teneur en eau – seulement 18 % –, combinée à une forte concentration en sucres – le mile est composé jusqu'à 80 % de sucres naturels, dont du fructose, du glucose et du saccharose –, crée un environnement hostile au développement des micro-organismes. De plus, le miel est naturellement acide, ce qui inhibe la croissance bactérienne. Cela est dû au fait que les abeilles ajoutent une enzyme appelée glucose oxydase lors de la fabrication du miel, qui produit du peroxyde d'hydrogène aux propriétés antibactériennes.

Ces caractéristiques font du miel un aliment pratiquement impérissable lorsqu'il est conservé dans des conditions appropriées. Cependant, il est essentiel de noter que, bien que le miel ne se périme pas, il peut subir des transformations au fil du temps, comme la cristallisation ou un changement de couleur. Ces modifications n'altèrent en rien ses qualités nutritionnelles ou gustatives.

Pour faire en sorte que le miel reste réellement inchangé sur une longue période, il est vivement conseillé de le conserver dans un endroit à température ambiante et à l'abri de l'humidité. Donc n'hésitez pas à faire des stocks !