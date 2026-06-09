J'ai failli me faire arnaquer au téléphone par une IA vocale : voici comment j'ai déjoué son piège

On connaissait les démarcheurs téléphoniques, insistants et pénibles. Et les usurpateurs qui se font passer pour des banquiers. Mais les escrocs utilisent désormais de nouvelles techniques avec des IA vocales qui parlent à leur place !

Depuis que l'ANTS a été piratée et que mes données ont fuité, je reçois très fréquemment des appels téléphoniques frauduleux. Heureusement, la plupart sont interceptés par l'excellent bloqueur téléphonique français Saracroche, qui fait globalement un travail remarquable. Mais rien n'est infaillible, et il arrive parfois que certains escrocs arrivent à passer entre les mailles du filet.

Un après-midi de ce mois de juin 2026, je reçois un appel dont le numéro n'est pas enregistré dans mes contacts. Je n'attendais personne, mais, sait-on jamais, cela pourrait être pour le travail. Je décroche donc. Au bout du fil, un certain Guillaume. Sa voix est chaleureuse, dynamique, rassurante. Il m'explique qu'il a essayé de me joindre mercredi dernier, mais sans succès. Il travaille pour Enedis et m'appelle à propos de mon compteur Linky, afin de voir si je peux bénéficier d'aides régionales pour faire baisser mes factures.

Là, une petite alarme s'allume dans ma tête. En effet, les compteurs Linky sont connus pour être un sujet fréquent d'arnaques, et cela pourrait bien être le cas. Au mieux, il s'agit d'une énième opération de démarchage commercial non sollicitée. Je ne sais cependant pas dans lequel des deux cas je me trouve. Ce Guillaume est peut-être quelqu'un de fort sympathique qui fait un travail ingrat dans le but de payer ses factures, je ne souhaite donc pas être particulièrement désagréable avec lui. Et il y a toujours cette petite voix qui résonne en arrière-pensée : et si je ratais une information légitime et véritablement importante ?

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Mais je reste sur la défensive, d'autant plus que personne n'a essayé de me joindre mercredi dernier. Je pose donc une question par rapport à ce qu'il m'a dit un peu plus tôt, et sa réponse me fait un peu tiquer. En effet, elle n'est pas en adéquation avec ce que je viens de demander. Mon alarme mentale sonne de plus belle, et je lui repose une autre question, volontairement alambiquée cette fois – tant pis si je passe pour une idiote. Et là, le Guillaume me répond mot pour mot la même chose. Silence. Finalement, il me demande, de but en blanc, si je suis bien propriétaire de mon logement. Sitôt que j'ai prononcé le fatidique "non", la conversation se coupe. Le mot-clé a été détecté, inutile de perdre une microseconde de plus avec moi.

En soi, il s'agit d'une arnaque tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a toutefois un point des plus inquiétants : la voix de ce cher Guillaume. Lorsque j'ai décroché, je ne me doutais nullement qu'il s'agissait d'une IA ou d'un deepfake vocal. La voix paraissait véritablement humaine, avec des intonations chaleureuses, un vocabulaire correct, une voix assurée de commercial… Ce n'est que lorsqu'elle s'est mise à répéter mot pour mot la même phrase parce que je ne rentrais pas dans son script que j'ai compris à qui, ou plutôt à quoi j'avais véritablement affaire. Et c'est vraiment problématique.

Avec l'avènement de l'IA, les campagnes d'escroquerie s'automatisent afin de toucher le plus de personnes possibles en un minimum de temps, et avec des coûts toujours plus réduits. Et la voix chargée du repérage est quasiment indifférenciable d'une voix humaine. C'est une chose de le lire tous les jours dans la presse, mais c'en est une autre de l'entendre. Et j'ai immédiatement pensé aux personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'électronique et les technologies, qui sont naturellement polies et gentilles, et vont prendre le temps d'écouter ce que cette voix si sympathique a à dire. Et elles, elles se laisseront peut-être avoir.

C'est pourquoi il est vraiment primordial de télécharger un bloqueur d'appels, comme Orange Téléphone, Saracroche ou Préfixe bloqueur. En parallèle, il faut toujours prendre le temps de vérifier le préfixe du numéro entrant. S'il débute par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 ou 0949, ce n'est même pas la peine de décrocher. Et, bien sûr, toujours être vigilant et, au moindre doute, ne pas hésiter à raccrocher !