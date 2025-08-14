C'est la ruée vers l'or dans cette région française - bientôt des dizaines de mines

Un trésor enfoui, des rêves d'or et une nature menacée : l'avenir de cette belle région Française est-il entre les mains d'un prétendu aventurier et véritable homme d'affaires qui veut exploiter des dizaines de mines ?

Lors d'une exposition du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, un charismatique et richissime géologue découvre une pépite d'or de plus de trois kilos, extraite du sous-sol français il y a plus d'un siècle. Sur la base de sa seule intuition et d'un vieille article de presse locale du XIXe siècle, l'homme se lance alors dans la quête d'un nouvel Eldorado hexagonale.

Ceci n'est pas le synopsis du prochain film d'aventure familial de Disney ou d'une future série à suspense sur Netflix, mais bien la description d'un gigantesque projet de prospection minière qui pourrait se dérouler dans l'une des régions les plus emblématiques de France. En tout cas, c'est la version que ses promoteurs présentant au public… et aux investisseurs.

Le protagoniste au centre de cette intrigue, ou plutôt sur le devant de la scène, c'est Keith Barron, un géologue canado-britannique installé en Suisse. L'homme a bâti sa fortune autant que sa légende grâce à la découverte d'une gigantesque mine d'or en Équateur au début des années 2000, en étudiant de vieilles cartes poussiéreuses et mystérieuses.

À tout le moins, c'est l'histoire qu'il aime raconter à ses interlocuteurs lors des levées de fonds pour son entreprise de prospection minière, Aurania Resources. Car cette société, basée au Canada mais immatriculée aux Bermudes, a en effet déposé des demandes de permis de recherche minière sur par moins de 42 communes, couvrant 850 km² en Bretagne.

Or ce projet va demander beaucoup d'argent, et pour en obtenir, il faut donc raconter de belles histoires, quitte à les enjoliver un peu (ou beaucoup), afin de faire saliver les investisseurs et les spéculateurs. Lever un coin du voile de cette belle narration, c'est justement ce que nous propose la superbe enquête en accès libre du média Splann !, relayée par Médiapart.

L'association, basée en Bretagne, mène et publie gratuitement sur son site Web des enquêtes sur des sujets d'intérêt général. Ces derniers temps, elle s'est particulièrement penchée sur la recrudescence de projets d'exploration géologique visant les sous-sols bretons et le massif armoricain, qui aiguisent particulièrement l'appétit des géants de l'industrie minière.

Et qui inquiète tant les habitants que les associations de défense de l'environnement, face à la dévastation écologique qu'entraînent toujours les grands projets miniers. Que vous aimiez les histoires d'aventuriers et de chasse aux trésor, celles de businessmen et de gros sous ou que vous soyez tout simplement soucieux du territoire breton, nous vous recommandons chaudement la lecture de la très riche série d'enquêtes de Splann !.