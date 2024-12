Oui, vous pouvez parfaitement boire l'eau des toilettes - à une petite condition

Aussi curieux que cela puisse paraître, l'eau qui coule dans les WC est parfaitement potable. Et pour une bonne raison. Mais ce constat soulève aussi des questions sur l'utilisation d'une ressource précieuse.

La gestion de l'eau est aujourd'hui devenue une question cruciale, alors que le réchauffement climatique entraîne des sécheresses de plus en plus importantes et récurrentes. Les projections sur les pénuries inquiètent : au 8 septembre 2023, 189 communes étaient privées d'eau en France selon le ministère de la Transition écologique. Bref, la gestion durable de chaque goutte n'a jamais été aussi cruciale. Une pression qui impose une réflexion urgente : comment consommer moins et mieux ?

En France, environ 20 % de l'eau consommée quotidiennement par les Français est utilisé pour les chasses d'eau. Un gaspillage sans nom, qui nécessite de prendre des mesures pour préserver cette ressource précieuse. D'autant plus que cette eau est censée être potable ! Ces constats soulèvent une question étrange mais pertinente : pourrait-on, dans l'urgence, envisager de boire l'eau des toilettes ?

De fait, même si l'idée peut sembler incongrue, l'eau utilisée pour les toilettes est la même que celle qui coule de nos robinets. Et pour cause : elle provient du même tuyau d'arrivée générale ! Elle subit exactement les mêmes traitements sanitaires dans les stations d'épuration et suit le même chemin ensuite à travers les canalisations, jusqu'aux robinets et aux chasses. Il s'agit là d'une mesure de sécurité visant à limiter le risque de propagation de maladies au sein de la population.

© dkHDvideo - Adobe Stock

Attention toutefois : si l'eau qui arrive par le remplissage du réservoir de la chasse est parfaitement potable, ce n'est évidemment pas le cas de celle qui se trouve au fond de la cuvette, qui se voit rapidement souillée par les bactéries et autres impuretés issues des excréments et des urines ! Pas question de s'en servir pour remplir une bouteille sous peine d'être intoxiqué.

Reste que cette observation soulève un enjeu écologique non négligeable. Chaque Français consomme en moyenne près de 150 litres d'eau potable par jour, mais en boit seulement 1,5 litre, soit seulement 1 %. Un gaspillage considérable qui interroge sur nos habitudes et nos comportements, surtout en matière d'utilisation des ressources naturelles.

Certes, il existe de nombreux moyens de réduire ce gâchis, avec des chasses d'eau à double commande, des systèmes de récupération d'eau de pluie ou encore des toilettes sèches. Mais cette question rappelle surtout l'urgence d'adopter une gestion rationnelle et rationnée de nos ressources : privilégier des systèmes moins gourmands en eau potable, mieux valoriser les eaux usées et réduire le gaspillage. L'or bleu mérite, plus que jamais, notre attention.