Ils construisent un cube géant - ce sera le plus grand bâtiment du monde

Ce pays veut construire le plus grand immeuble du monde, qui abritera à terme pas moins de 400 000 personnes. Une véritable ville concentrée dans un bâtiment cubique de 400 m de hauteur.

L'architecture et l'urbanisme sont depuis toujours des enjeux de pouvoir et des démonstrations de force. Des pyramides de l'Égypte antique aux gratte-ciel de New York, les plus grandes constructions ont souvent été érigées pour marquer l'histoire et affirmer la puissance d'une nation, d'un royaume ou d'un empire. Cette tradition se poursuit aujourd'hui avec un projet d'une ampleur inédite : la construction du plus grand bâtiment du monde.

Et pas n'importe lequel : un monstre cubique de 400 mètres de côté. Encore plus haute que la Tour Eiffel (312 m), cette mégastructure sera d'ailleurs bien plus qu'un simple immeuble. Conçu pour être une véritable ville verticale, elle abritera des milliers de résidences, des hôtels de luxe, des centres commerciaux, des espaces culturels et des lieux de loisirs. Ses concepteurs promettent même une expérience immersive unique, avec des projections holographiques sur les façades du cube.

Le pays à l'origine de ce projet pharaonique, c'est l'Arabie Saoudite, une pétro-monarchie du Golfe immensément riche, qui multiplie les programmes urbanistiques herculéens depuis quelques années, sous l'impulsion de son dirigeant, le prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce cube démesuré, baptisé le Mukaab, s'inscrit dans cette dynamique de transformation et de diversification de l'économie du royaume, qui cherche à devenir moins dépendant du pétrole et à se positionner comme un acteur majeur du tourisme mondial.

© New Murabba

À côté de ce cube dantesque, l'Arabie Saoudite a également dévoilé en 2017 un autre projet urbain tout aussi ahurissant : The Line. Cette ville futuriste, conçue pour accueillir pas moins de neuf millions d'habitants en plein milieu du désert, prendra la forme de deux barres d'immeuble parallèles, longues de 170 kilomètres et hautes de 500 mètres. Ses parois extérieures seront entièrement réfléchissantes, son fonctionnement en grande partie automatisé et tous ses systèmes internes alimentés par des énergies renouvelables.

Si ces projets architecturaux et urbains hors du commun sont fascinants d'un point de vue technique, ils soulèvent évidemment de nombreuses questions... et des critiques. Quels seront les impacts environnementaux de ces constructions gigantesques ? Comment financer de tels ouvrages ? Surtout, quelle sera l'habitabilité réelle pour les êtres humains et la viabilité à long terme des ces villes hyper-technologiques coupées de tout environnement organique ? Et même, ces projets arriveront ils simplement à leur terme un jour ?

Ces deux constructions s'inscrivent dans le cadre d'un grand programme de transformation du pays, le Saudi Vision 2030. Comme son nom l'indique, ce grand plan national a pour objectif temporel l'année 2030, soit dans à peine cinq petites années. Or à ce jour, la ville The Line, lancée dès 2017, accuserait déjà un sérieux retard sur le calendrier, et seuls quelques kilomètres de bande urbaine seraient livrés en 2030, sur les 175 prévus à l'origine. Quant au cube géant Mukaab, qui vient tout juste d'être annoncé, on peine à imaginer comment un tel chantier pourrait être mener à son terme dans une fenêtre de temps si réduite.