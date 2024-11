C'est l'immeuble le plus haut du monde - plus de deux fois la Tour Eiffel

La course au gratte-ciel le plus haut n'est pas terminée. Et si plusieurs immeubles dépassent déjà de beaucoup la Tour Eiffel, un projet démesuré pourrait bientôt atteindre un nouveau sommet.

Les gratte-ciels n'ont jamais cessé de repousser les limites, et aujourd'hui, plusieurs géants du béton et de l'acier dominent les cieux de nombreuses métropoles. Parmi eux, la Tour de Shanghai en Chine, avec ses 632 mètres, fait partie des constructions les plus impressionnantes au monde. Ce bâtiment colossal abrite bureaux, commerces, hôtels, et même un restaurant perché à plus de 550 mètres de hauteur. De son côté, le Tokyo Skytree, à 634 mètres, se dresse fièrement au-dessus de la capitale japonaise, servant principalement de tour de radiodiffusion mais aussi de lieu d'observation pour les touristes.

Un autre record est détenu par la Makkah Royal Clock Tower, en Arabie Saoudite, qui s'élève à 601 mètres. Cet immense complexe situé à La Mecque impressionne par son architecture et son horloge gigantesque, visible à plusieurs kilomètres à la ronde. À ses pieds, des milliers de pèlerins trouvent refuge dans ses hôtels de luxe. Et que dire du Ping An International Finance Center à Shenzhen, en Chine, qui, avec ses 599 mètres, domine le quartier des affaires de la ville, symbolisant la montée en puissance économique de la région.

Toutefois, ces monuments grandioses restent en retrait face à la Burj Khalifa, le géant incontesté de Dubaï. Depuis 2010, cette tour vertigineuse, culminant à 828 mètres, détient le record du plus haut gratte-ciel du monde. Son profil élancé, visible à des kilomètres, incarne la modernité et l'ambition des Émirats arabes unis. Bien plus qu'un simple immeuble, la Burj Khalifa est une véritable ville verticale, regroupant résidences de luxe, hôtels, bureaux et des points d'observation offrant une vue à couper le souffle sur la ville et le désert environnant.

© jovannig - Adobe Stock

Mais si la Burj Khalifa semble indétrônable, d'autres projets s'apprêtent à bousculer cet ordre établi. À Jeddah, en Arabie Saoudite, la Jeddah Tower ambitionne de devenir le premier immeuble à franchir la barre symbolique du kilomètre. Une fois achevée, cette tour de 1 000 mètres devrait dépasser largement la Burj Khalifa et marquer un nouveau tournant dans la course vers le ciel. Son chantier a pris du retard, mais les prévisions laissent espérer une ouverture dans les années à venir.

Encore plus ambitieux, Tokyo prévoit d'ériger la Sky Mile Tower d'ici 2045. Ce gratte-ciel futuriste culminera à 1 700 mètres, soit plus de deux fois la hauteur de la Burj Khalifa. Ce projet n'est pas qu'une prouesse d'ingénierie : il s'inscrit dans une vision durable, avec la capacité d'héberger plus de 50 000 personnes et de résister aux défis climatiques. Tokyo pourrait ainsi devenir la nouvelle capitale mondiale des gratte-ciels géants.

Entre ces constructions titanesques et les projets encore plus fous à venir, la quête humaine de hauteur semble infinie. Chaque gratte-ciel est un symbole de fierté nationale et de puissance économique, et la course continue, toujours plus haut, toujours plus loin.