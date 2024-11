La nuit porte-t-elle vraiment conseil ? Voici ce que dit la science

Tout le monde connaît l'adage populaire "la nuit porte conseil", qui recommande d'attendre le lendemain avant de prendre une décision. Mais est-ce vraiment efficace ? Une nouvelle étude scientifique donne la réponse.

Combien de fois avons-nous hésité avant de faire un choix ou de prendre une décision importante ? Nous avons eu beau retourner la situation dans tous les sens, demander conseil à droite et à gauche, impossible de décider. La plupart du temps, il est souvent conseillé de prendre du recul et de bien peser le pour et le contre. Ainsi, nous avons tous entendu, au moins une fois dans notre vie, l'expression "La nuit porte conseil".

Cela signifie qu'il faut se laisser une nuit avant de prendre une décision importante, car la nuit de sommeil devient une rupture qui permet de prendre la distance nécessaire avec les événements avant d'agir en conséquence. Au petit matin, nous savons ce qu'il faut faire. Mais cet adage est-il véridique ?

D'après une nouvelle étude parue en septembre 2024, menée par une équipe de chercheurs de l'université de Duke (États-Unis), le sommeil nous aiderait à prendre des décisions plus rationnelles et plus éclairées, et à ne pas nous laisser influencer par une première impression trompeuse.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont demandé à des participants de prendre part à un jeu de vide-grenier, en fouillant des cartons virtuels qui contenaient des objets, avant d'estimer leur valeur. Certains objets ne valaient pas grand-chose, contrairement à d'autres. Dans certaines boîtes, les objets de valeur étaient au-dessus, afin qu'ils puissent être immédiatement repérés lorsqu'ils étaient déballés.

Après avoir fouillé dans plusieurs boîtes, les participants ont été invités à choisir leur boîte préférée et à gagner une récompense en espèces équivalente à la valeur des articles contenus dans la boîte. Il se trouve que la grande majorité avait tendance à sélectionner leurs boîtes non pas en fonction de leur contenu global, mais plutôt en fonction des premiers éléments qui apparaissaient. En d'autres termes, ces participants ont été influencés par les premières informations qu'ils ont rencontrées et n'ont pas pris en compte les informations ultérieures dans leur décision. En revanche, après avoir passé une nuit de sommeil, ils faisaient des choix plus rationnels, en prenant en compte l'ensemble de la boîte, sans être influencés par la position des objets dedans.

Pourquoi ? "Lorsqu'il s'agit de se faire une opinion globale sur quelque chose, il s'avère que nous sommes indûment influencés par la première information que nous rencontrons, même lorsque de nouveaux faits apparaissent", expliquent les chercheurs. "C'est un exemple d'un phénomène psychologique appelé biais de primauté". En revanche, en laissant passer un certain temps, nous ne tombons plus dans le piège.

D'autres expériences, menées auparavant, ont montré que les participants pouvaient résoudre des problèmes beaucoup plus facilement après avoir dormi, y compris ceux sur lesquels ils bloquaient. Ils comprenaient les structures sous-jacentes des événements, parvenaient à faire des associations plus subtiles, etc. À l'inverse, le manque de sommeil réduit énormément la capacité à prendre des décisions éclairées. Vous y penserez la prochaine fois que vous passerez la nuit à travailler !