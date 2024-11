Ce matériau révolutionnaire transforme l'air en eau potable - et sans aucune énergie

Une équipe de scientifiques a mis au point un nouveau matériau capable de capter l'humidité de l'air pour en faire de l'eau. Une révolution qui pourrait changer la vie de millions d'humains dans le monde.

C'est une découverte qui pourrait bien bouleverser la vie de millions d'habitants dans plusieurs régions du monde, notamment avec les sécheresses qui se multiplient en raison du dérèglement climatique. Une équipe de chercheurs vient en effet de mettre au point un matériau révolutionnaire capable de capter l'eau présente dans l'air sans nécessiter d'énergie. Ce projet, dirigé par le professeur de chimie Pance Naumov, rassemble des experts de l'université de Jilin, du laboratoire des matériaux intelligents de l'université de New York à Abu Dhabi, et du centre des matériaux d'ingénierie intelligents. Leur invention se base sur des matériaux cristallins capables de transformer l'humidité atmosphérique en eau potable, une technologie inspirée par des organismes vivants tels que les scarabées et les lézards, qui survivent dans les environnements arides grâce à des systèmes de récupération d'humidité.

Ces cristaux possèdent des surfaces alternant entre des zones hydrophiles (qui attirent l'eau) et hydrophobes (qui la repoussent). Ce mécanisme permet à l'eau de s'accumuler dans les parties hydrophiles avant d'être canalisée vers un réceptacle via les zones hydrophobes. Ce procédé ne nécessite aucune source d'énergie externe, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements démunis de ressources comme les déserts. De plus, il se déroule de manière spontanée dans des conditions ambiantes, rendant la technologie potentiellement applicable à grande échelle.

Cette innovation repose sur le principe que l'atmosphère terrestre contient une quantité immense d'eau non exploitée, estimée à environ 13 000 km³. En capturant cette eau directement depuis l'air, les chercheurs espèrent répondre à des besoins d'approvisionnement en eau dans des régions affectées par la sécheresse ou confrontées à une pénurie d'eau. Pance Naumov estime que cette technologie pourrait, à terme, jouer un rôle clé pour prévenir les conflits liés aux ressources en eau, un problème croissant avec les changements climatiques et la demande mondiale en eau douce.

© kohanova1991-Adobe Stock

Un autre avantage majeur de ces cristaux est leur transparence optique, qui permet une surveillance en temps réel du processus de collecte d'eau. Cette propriété pourrait être utilisée pour optimiser la quantité d'eau récupérée en ajustant automatiquement le fonctionnement du système en fonction des conditions atmosphériques. Les cristaux, flexibles et auto-réparables, sont capables de répéter le cycle de capture et de libération d'eau sans subir de dommages, augmentant ainsi leur durabilité.

L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de cette technologie est son efficacité. Les tests réalisés montrent que ces cristaux peuvent collecter jusqu'à 15,96 g d'eau par centimètre carré en une heure dans des conditions d'humidité élevée. Cette performance dépasse de loin les méthodes traditionnelles de condensation de l'eau et ouvre la voie à des systèmes plus autonomes et économes en énergie.

En transformant l'air en eau, ce matériau révolutionnaire pourrait changer la donne pour des millions de personnes vivant dans des régions arides. En combinant ingénierie innovante et inspirations naturelles, les chercheurs espèrent que leur invention pourra offrir une solution durable et accessible pour répondre aux défis liés à l'approvisionnement en eau.