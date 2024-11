Ce réglage tout simple empêche les sites Web d'espionner ce que vous faites sur Internet

Les sites Internet que vous visitez vous suivent à la trace pour établir votre profil. Mais vous pouvez les empêcher de vous pister en permanence grâce à une option de votre navigateur.

La confidentialité sur Internet est un sujet complexe et un objectif presque impossible à atteindre. Protéger sa vie privée en ligne relève du parcours du combattant, tant les traces laissées par notre navigation sont nombreuses. De notre fournisseur d'accès à Internet jusqu'aux sites que nous consultions, en passant par tous les services intermédiaires et les applications que nous utilisons au quotidien, tous les acteurs du Web récoltent des données sur nos habitudes.

Une grande partie de l'économie du Web est fondée sur la collecte et l'exploitation de ces données, notamment à des fins publicitaires. Des moyens existent bien pour réduire notre exposition et notre pistage en ligne, mais ils sont souvent complexes ou coûteux, comme naviguer en utilisant le système Tor ou payer pour accéder à un VPN (Virtual Private Network). Sans aller jusque-là, il existe aussi une option toute simple à activer sur son navigateur Internet pour limiter un peu la casse.

Disponible sur les trois principaux navigateurs du marché (Chrome, Firefox et Edge) ainsi que sur la plupart des alternatives populaires (Opera, Vivaldi, Brave, Safari), cette fonction s'appelle Do Not Track et elle est souvent traduite par Ne Pas Me Suivre ou Ne Pas Me Pister. Lorsqu'elle est activée, elle envoie une instruction à tous les sites Web que vous visitez, leur indiquant votre refus que votre navigation (les pages visitées, les liens sur lesquels vous cliquez) soit enregistrée.

Cette fonction s'active très simplement, en cliquant sur un bouton dans les paramètres de votre navigateur Internet. Pour l'activer sur Google Chrome, rendez-vous dans Paramètres, puis Confidentialité et sécurité puis dans Cookies tiers, et cliquez sur l'interrupteur à droite de Envoyer une requête "Do Not Track" avec votre trafic de Navigation.

Pour la mettre en place sur Mozilla Firefox, ouvrez toute d''abord les Paramètres, cliquez ensuite sur la catégorie Vie privée et sécurité puis, dans la liste des options au centre la fenêtre, descendez jusqu'à trouver la section Préférences de confidentialité des sites web et cochez alors la case Demander aux sites web de « Ne pas me pister ».

Enfin, si vous utilisez le navigateur Microsoft Edge, commencez par vous rendre dans les Paramètres, puis cliquez sur Confidentialité, recherche et services dans le panneau à gauche, descendez ensuite jusqu'à la section Confidentialité au centre de la fenêtre, et cliquez sur l'interrupteur à droite de Envoyer des demandes « Ne pas me suivre ».

Notez que cette fonction Do Not Track, Ne Pas Me Suivre ou Ne Pas Me Pister est également disponible sur la version mobile (pour Android ou iPhone) de ces trois navigateurs. Elle se trouve toujours dans les Paramètres, mais parfois dans un sous-menu différent et peu porter un nom qui diffère légèrement de son équivalent sur ordinateur.

Une fois cette option activée, vous recevrez et verrez toujours de la publicité en ligne, mais celle-ci sera beaucoup moins ciblée et ne s'appuiera plus autant sur vos recherches et votre historique de navigation. Gardez cependant à l'esprit qu'à ce jour, aucune règlementation n'impose aux sites Web de respecter la demande Do Not Track. Certaines pages continueront donc de collecter des données relatives à vos habitudes et votre comportement, mais vous aurez déjà fait un premier pas vers une meilleure confidentialité sur Internet.​