Ces aides versées à des millions de Français vont devenir plus beaucoup simples à obtenir

Les démarches administratives se modernisent doucement, et l'une des aides financières les plus répandues en France va devenir plus simple à obtenir. Une bonne nouvelle pour des millions de bénéficiaires !

Les échanges avec les administrations publiques sont parfois laborieux et souvent source de frustration. Un point en particulier cristallise les crispations des usagers, le fait de devoir transmettre à de multiples reprises les mêmes informations et documents à différentes institutions. Pour remédier à ce problème récurrent, le Gouvernement s'est engagé dans un processus de simplification des échanges de données entre administrations, afin de faciliter les démarches des citoyens.

Bonne nouvelle, l'un des mécanismes de soutien financier les plus utilisés en France vient de profiter de cette "optimisation" administrative : les aides personnelles au logement. Elles regroupent trois dispositifs différents, l'Aide Personnalisée au Logement (APL) qui est la plus connue, ainsi que l'Allocation de Logement Familiale (ALF) et l'Allocation de Logement Sociale (ALS).

Ces trois aides sont versées chaque année à plusieurs millions de personnes, pour des montants conséquents. En 2023 par exemple, elles ont concernées 5,1 millions de ménages, pour un montant mensuel moyen allant de 207 € à 322 € selon le dispositif. Elles sont versées soit par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF), soit par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), et sont attribuées aux ménages éligibles sur présentation d'une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives.

Et c'est justement la liste de ces pièces qui vient d'être allégée par un arrêté du 5 novembre 2024, et qui est entré en vigueur le 17 novembre dernier. Ces nouvelles règles se substituent désormais aux précédents textes (arrêtés du 22 août 1986, du 23 décembre 2002 et du 14 février 2013) qui étaient « devenus obsolètes, notamment du fait de la récupération automatique de certaines informations déjà déclarées par les demandeurs ou allocataires auprès d'autres administrations ».

Aux termes du nouvel arrêté, les demandeurs d'une aide personnelle au logement devront donc fournir : un état des personnes vivant dans le foyer, une copie recto-verso d'une carte d'identité ou d'un passeport, une déclaration de patrimoine si celui-ci est supérieur à 30 000 €, une attestation du propriétaire justifiant de l'affectation, de la superficie et de la décence du logement, un relevé d'identité bancaire et, pour les personnes logés par leur employeur, un bulletin de paie mentionnant la retenue sur salaire.

Ces nouvelles pièces justificatives sont donc exigibles à compter du 17 novembre 2024, à la fois pour les demandes initiales et les demandes de renouvellement d'une aide personnelle au logement. Ainsi, ii n'est plus nécessaire de transmettre son avis d'imposition à la CAF ou la MSA, ces organismes récupérant directement ces documents auprès des services fiscaux. Une exception toutefois : les demandes faîtes à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent toujours être accompagné de l'avis d'imposition.