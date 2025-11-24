Beaucoup de conducteurs se trompent encore : voici la bonne façon de prendre un rond-point

Pratiques pour fluidifier et sécuriser la circulation, les ronds-points ont remplacé les traditionnels carrefours sur les routes de France. Mais ils imposent des règles de conduite que peu de gens respectent.

Les ronds-points sont des aménagements routiers destinés à fluidifier la circulation et réduire le risque d'accidents inhérent aux intersections. De par leur forme circulaire, ils obligent les usagers de la route à ralentir et évitent un croisement directe entre plusieurs voies. Mais bien qu'ils soient devenus très répandus sur nos routes, beaucoup de conducteurs éprouvent des difficultés pour les aborder correctement, et commettent souvent deux erreurs quand ils circulent dessus.

Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer les ronds-points des carrefours à sens giratoires, car bien qu'ils se ressemblent énormément, leurs règles de fonctionnement sont très différentes. Dans un rond-point, la règle générale de la priorité à droite s'applique, et les usagers engagés sur l'anneau doivent donc céder le passage à ceux qui veulent y rentrer. Un carrefour à sens giratoire, en revanche, affiche des panneaux "Cédez le passage" à chaque entrée, ce qui implique que les usagers engagés sur l'anneau sont prioritaires, et que ceux qui veulent y entrer doivent s'arrêter.

Dans les faits, les ronds-points sont beaucoup plus rares que les carrefours à sens giratoires en France. Ainsi, un conducteur peu habitué et peu attentif pourrait se faire une belle frayeur, en plus de générer en accident, en ne s'arrêtant pas au milieu de l'anneau pour céder le passage à un véhicule voulant s'insérer. Il faut donc être vigilant à l'approche d'une intersection circulaire, et bien regarder la signalisation pour identifier le type d'aménagement : en l'absence de panneaux "Cédez le passage" aux entrées, c'est un rond-point, et il faudra donc être prêt à s'arrêter sur l'anneau pour laisser la priorité à droite.

© Rudy Salin - CCM Benchmark Group

Dans un cas comme dans l'autre, des règles de circulation précises s'appliquent, et c'est là que certains conducteurs commettent parfois des erreurs, par méconnaissance ou inattention. La plus courante est l'absence ou la mauvaise utilisation du clignotant. Au moment de s'engager sur l'anneau, si l'on compte prendre l'une des sorties avant la moitié du cercle, soit à droite ou tout droit, il ne faut pas mettre son clignotant gauche, et activer son clignotant droit uniquement après avoir dépassé la sortie avant celle qui nous intéresse.

En revanche, si l'on a prévu de prendre l'une des sorties situées après la moitié du cercle, soit à gauche ou pour faire demi-tour, il faut alors mettre son clignotant gauche dès son entrée sur l'anneau, puis mettre son clignotant droit après avoir dépassé la sortie précédent celle qui nous intéresse. Utiliser correctement ses clignotants permet de prévenir les autres usagers de sa trajectoire, et limite ainsi grandement les risques de collision entre véhicules.

De la même manière, la sortie visée détermine le placement à adopter à l'intérieur du rond-point ou du carrefour à sens giratoire. Si l'on vise l'une des sorties situées sur la première moitié du cercle, donc pour aller à droite ou continuer tout droit, il faut circuler sur la bande extérieure de l'anneau. Au contraire, pour emprunter l'une des sorties de la deuxième moitié du cercle, soit pour aller à gauche ou faire demi-tour, il faut d'abord se positionner sur la bande intérieure de l'anneau, puis se rabattre prudemment sur la bande extérieure, entre la sortie qui nous intéresse et celle qui précède.

Ces deux règles, à savoir l'utilisation des clignotants et le positionnement sur les voies, visent toutes les deux à éviter des accrochages entre véhicules circulant sur les rond-point ou les carrefours à sens giratoire. Et comme on le voit, leur bonne application repose sur le choix de la sortie visée par l'automobiliste. Ainsi, il est impératif de repérer en avance la sortie qu'on souhaite emprunter, afin d'adopter les bons gestes et le bon comportement.

Et en cas d'erreur, il ne faut surtout pas agir dans la précipitation et plutôt prendre son temps, surtout si l'on se trouve sur l'anneau intérieur. Mieux vaut en effet refaire un tour complet, afin de signaler et de préparer sa correctement sortie, que de changer brusquement de voie au dernier moment. Car en plus de vous mettre vous-même et les autres gravement en danger, vous serez toujours considéré comme 100 % responsable par les assurances en cas d'accrochage de ce type en sortie de rond-point.