Les tournées de bars sont désormais interdites dans cette grande ville d'Europe - la fête est finie

Face à l'afflux de touristes venus faire la fête en profitant du bas prix de la bière, cette grande ville européenne a pris la décision radicale d'interdire les tournées de bars nocturnes. Objectif : attirer une clientèle plus calme.

Certaines grandes villes européennes, comme Barcelone et Cracovie, sont particulièrement prisées par les touristes pour faire la fête, que ce soit grâce au temps clément, à la plage, au nombre gigantesque de bars et de boîtes de nuit, ou encore au faible coût de l'alcool. Et, si cela apporte un fort dynamisme économique, ce n'est pas forcément au goût des riverains, lassés de ce flot incessant d'étrangers bruyants sans aucun savoir-vivre.

La République tchèque est mondialement réputée pour sa consommation de bière, avec une moyenne de 128 litres par habitant en 2023, selon l'office tchèque des statistiques. Sa capitale, Prague, est très appréciée pour ses tournées des bars nocturnes, connues sous le nom de "pub crawls" – une sorte de barathon. En cause : des pintes à des prix imbattables, parfois moins chères que l'eau. Il n'est donc pas étonnant que la ville soit une destination populaire pour des enterrements de vie de garçon et de fille.

Cependant, ce tourisme alcoolisé n'est pas sans désagréments, puisqu'il entraîne des nuisances sonores, des troubles de l'ordre public, des déchets éparpillés dans les rues et des problèmes de sécurité. Ces excès posent des problèmes aussi bien pour les habitants que pour les touristes à la recherche d'une expérience plus calme.

Aussi, Prague cherche depuis quelques temps à se détacher de cette image de "destination de fête", désireuse d'attirer des visiteurs intéressés par la richesse de son patrimoine historique et architectural. Les différentes équipes municipales ont mis en place diverses régulations allant dans ce sens, comme l'interdiction des segways et des vélos-bars à bière, mais aussi de la circulation dans une grande partie de la Vieille Ville entre 22 heures et 6 heures du matin pour limiter le bruit.

Le lundi 14 octobre, le conseil municipal a cette fois voté l'interdiction des tournées des bars nocturnes organisées par des agences de voyage, toujours de 22 heures à 6 heures du matin. Attention, il est toujours possible d'aller boire un verre et de profiter de la richesse des bars locaux pour clôturer sa journée en beauté. Ce sont simplement les beuveries géantes rassemblant des hordes de touristes déchaînés, très prisées par certaines agences, qui sont interdites.

Reste à voir si cette décision va porter ces fruits. Il est vrai que les villes aux réputations trop festives peuvent dissuader certains touristes plus aisés. Mais ce n'est pas pour autant que Prague est assurée d'attirer davantage de touristes désireux de découvrir le patrimoine culturel de la capitale. Elle prend le risque économique de se priver d'une partie de sa clientèle. Il s'agit donc là d'un pari risqué, mais potentiellement payant sur le long terme, pour réorienter son image vers un tourisme de qualité.