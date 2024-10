Encore meilleure qu'El Mordjene : cette nouvelle pâte à tartiner française fait un malheur

La pâte à tartiner à la noisette El Mordjere a conquis le cœur des réseaux sociaux, avant d'être interdite en Europe. Mais des amateurs lui ont déjà trouvé une remplaçante encore meilleure… et française !

Vous avez certainement entendu parler d'El Mordeje, la fameuse pâte à tartiner "à la crème de noisettes grillées" exportée depuis plusieurs mois par l'entreprise algérienne Cebon. La version brune évoque le goût du Nutella, tandis que la blanche rappelle celui du Kinder Bueno. Au début de l'été, des influenceurs se sont emparés de ce produit et lui ont assuré une publicité telle, à grands coups de langue et d'exclamations de plaisir langoureuses, que la situation est devenue complètement incontrôlable. Résultat : en quelques semaines, la pâte El Mordjene s'est retrouvée en rupture de stock.

Pour ne rien arranger, elle a ensuite été interdite à la vente dans toute l'Union européenne. Bref, impossible d'en trouver. Depuis, de nombreux Français lui cherchent désespérément une remplaçante, si possible made in France. Deux chocolatiers normands, Alexandre Cousin et Léa Chauveau, ont décidé de relever le défi et présentent leur alternative : la Crema Bueno.

Alors, quelle est la recette de cette pâte à tartiner en provenance de Normandie ? Des noisettes torréfiées venues tout droit d'Italie, du sucre et de l'huile de palme. Notons que ce dernier ingrédient se veut "respectueux de l'environnement", c'est-à-dire qu'il porte le label RSPO – qui, s'il est plutôt encourageant, ne résout cependant pas tous les problèmes causés par la consommation de l'huile de palme.

© Cebon

Autre bonne nouvelle : la Crema Bueno est vendue à seulement 3 euros en grande surface, là où sa consœur algérienne en coûtait 10. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible sur l'ensemble du territoire, car elle est produite par une petite équipe. D'ailleurs, ses fabricants n'avaient pas imaginé qu'elle connaîtrait un tel succès !

Aussi, pour faire face à la forte demande, les dix salariés de l'atelier de fabrication basé en Seine-Maritime ont dû passer aux 3x8t une dizaine de collaborateurs supplémentaires devraient être bientôt embauchés pour produire 24 heures sur 24, sans interruption. Et satisfaire al demande grandissante en étendant la commercialisation de cette gourmandise à succès.