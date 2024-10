Rangez vos oignons dans cet endroit - ils se conserveront pendant plusieurs mois

Indispensables dans nombre de recettes traditionnelles, les oignons ont un gros défaut : ils s'abiment rapidement. Il existe pourtant un endroit particulier et quelques règles simples pour les conserver pendant de longs mois.

Avec l'automne vient l'envie de préparer et de déguster bons plats mijotés réconfortants. Des recettes traditionnelles qui nécessitent souvent l'emploi d'un ingrédient ordinaire mais précieux : l'oignon. Qu'il soit blanc, jaune ou rouge, émincé ou haché, ce bulbe populaire s'avère indispensable dans nombre de préparations (soupes, ragouts, etc.), surtout quand il est fondu voire caramélisé. Bref, c'est un incontournable de la cuisine, au même titre que l'ail, l'huile ou le poivre.

Seul problème, et pas limité à l'automne : sa conservation. Ce légume-condiment a en effet la fâcheuse tendance à se gâter très rapidement, ce qui leu rend impropres à la consommation. Quelques semaines quand ce n'est pas quelques jours après l'achat, ils germent, ramollissent, noircissent ou moisissent, et finissent à la poubelle ou dans le compost. Un vrai gâchis !

Il faut savoir que les oignons ont deux ennemis principaux : l'humidité et le froid. Vous pensez bien faire en les plaçant au réfrigérateur, mais cette idée, pourtant répandue, est une grave erreur. Le réfrigérateur est un environnement trop humide pour eux. Cette humidité accélère leur ramollissement, rendant vos oignons inutilisables en quelques jours à peine. Quant au froid, il n'est pas leur allié non plus. En exposant les oignons à de basses températures, vous favorisez leur décomposition rapide.

© icarmen13-Adobe Stock

Alors, où ranger vos oignons pour les conserver plusieurs mois ? La clé se trouve dans trois mots : sec, frais, ventilé. Ces trois conditions réunies permettent de préserver les oignons, non pas quelques semaines, mais jusqu'à six mois. Oui, vous avez bien lu ! Mais il ne s'agit pas simplement de trouver un coin quelconque. Ce qu'il faut, c'est un garde-manger à l'ancienne, avec un grillage, un placard sombre et aéré, une cave ou même un garage avec une ventilation : des endroits secs et aérés. Ces espaces, souvent oubliés, sont parfaits pour répondre aux besoins de ces bulbes fragiles : une bonne circulation d'air, une température stable et surtout, aucune humidité.

Là où beaucoup se trompent également, c'est sur le choix du contenant. Un sac en plastique, par exemple, est une véritable catastrophe pour la conservation des oignons. Il piège l'humidité, leur pire ennemi. Optez plutôt pour des sacs en filet ou en maille, qui laissent l'air circuler. Si vous n'avez pas cela sous la main, un bol sur un comptoir bien sec fait aussi l'affaire, à condition de ne pas vouloir les garder trop longtemps.

Et petite astuce supplémentaire : éloignez vos oignons des pommes de terre. Ces dernières dégagent un gaz éthylène qui favorise la germination des oignons, raccourcissant leur durée de vie. Par contre, l'ail, lui, se marie parfaitement avec les oignons dans leur coin de conservation.

En appliquant ces simples conseils, vous n'aurez plus à jeter vos oignons prématurément. Ils resteront fermes et pleins de saveurs pendant des mois, prêts à sublimer vos recettes à tout moment, sans gaspillage.