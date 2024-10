Habitation, auto, santé : vous n'échapperez pas à ces fortes augmentations dans quelques semaines

Les experts sont formels : les prix des assurances habitation, auto et santé vont fortement augmenter dès le début 2025. Surveillez les mises à jour de vos cotisations pour préparer votre budget.

Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille ! Vous pensiez que l'inflation s'était finalement calmée ? Que vos finances allaient pouvoir souffler ? Détrompez-vous ! À partir du 1er janvier 2025, faire assurer votre voiture ou votre logement, ou tout simplement prendre soin de votre santé avec une commentaire vous coûtera beaucoup plus cher. En effet, d'après les cabinets Addactis et Facts & Figures, les primes d'assurance auto, habitation et santé devraient grimper entre 6 et 12 %. La faute à plusieurs facteurs.

La plus grande hausse devrait concerner les assurances habitation, qui devraient grimper de 10 à 12 %. C'est en partie dû à l'envolée des coûts dans le secteur du bâtiment, mais aussi à l'évolution en janvier 2025 du taux de cotisation lié aux catastrophes naturelles que chaque assuré paie, qui va passer de 12 à 20 %. Celui-là, vous allez le sentir passer !

Du côté des assurances santé, vous devriez craindre des hausses de 6 à 8 %, selon qu'il s'agisse de complémentaires santé individuelles ou de contrats collectifs, financés en partie par les employeurs. Parmi les facteurs d'explications, on retrouve le vieillissement de la population, qui va entraîner une plus grande consommation de soins, l'augmentation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) qui sert d'index à de nombreux remboursements, et la revalorisation des tarifs des consultations.

© fizkes

En effet, la consultation du généraliste va passer de 26,50 € à 30 € en décembre, tandis que celle du psychiatre passera de 51,70 € à 55 € en décembre, puis à 57 € en juillet 2025. Même chose chez les gynécologues, les dermatologues et les gériatres. Et c'est sans compter la dégradation de la santé mentale, la pollution atmosphérique, les réticences vaccinales et l'accélération de la prévalence des maladies chroniques qui appellent eux aussi à davantage de soins.

Enfin, les tarifs des assurances auto devraient eux aussi grimper d'en moyenne 6 %. La faute à l'explosion du coût des réparations, en dépit de la libéralisation du marché des pièces détachées qui ont déjà subi en un an une hausse de prix de +8 %. La transition vers des véhicules électriques et hybrides, qui représentent désormais 6 % du parc, n'arrange pas les choses, puisque réparer une voiture électrique coûte en moyenne 21 % plus cher qu'un modèle essence.

Ces hausses sont malheureusement impossibles à éviter, mais il existe quelques astuces pour limiter la casse. Aussi, nous vous conseillons de comparer les offres régulièrement, car les assurances sont un marché très concurrentiel, et vous pouvez en tirer profit. N'hésitez surtout pas à négocier avec votre assureur, surtout si vous êtes un client fidèle ! Pensez également à réévaluer régulièrement vos garanties pour supprimer de vos contrats celles qui sont devenues inutiles. Enfin, vous pouvez essayer de regrouper vos contrats chez un seul assureur afin de négocier des réductions sur vos primes.