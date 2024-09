Livret d'épargne : voici les meilleurs jours pour placer ou retirer de l'argent

Même sans être un expert de la finance, il est possible d'optimiser le rendement de son épargne, en choisissant soigneusement les dates de versement et de retrait de son argent.

Comme de nombreux consommateurs, vous possédez probablement un ou plusieurs produits d'épargne auprès de votre banque, sur lesquels vous déposez régulièrement une partie de vos revenus. Livret A, Livret d'Épargne Populaire (LEP) ou encore Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), il existe de nombreux placements financiers faciles d'accès et sans risque, qui permettent de mettre de côté pour l'avenir tout en limitant les effets de l'inflation sur votre argent.

Si les taux d'intérêts de ces produits ne sont pas mirobolants, il est tout de même possible d'optimiser un peu leur rendement en choisissant bien vos dates de dépôts et de retraits. En effet, sur la plupart des livrets d'épargne, les intérêts sont calculés selon la règle des quinzaines : les sommes déposées produisent des intérêts deux fois par mois, par période entière de quinze jours. Ainsi, déposer son argent trop tard ou le retirer trop tôt dans le mois peut être contre-productif.

Par exemple, une somme versée sur un livret d'épargne le 5 du mois ne produira ses intérêts qu'à compter du 16, vous privant inutilement de liquidités durant les onze jours qui séparent ces deux dates. Pour alimenter un livret, mieux vaut donc choisir les derniers jours de chaque quinzaine. Toutefois, comme certaines banques ont un délai d'exécution des virements, il est préférable de prendre une marge de sécurité d'un jour ou deux, afin d'éviter qu'un versement effectué le 15 ne passe que le lendemain, et ne commence à produire des intérêts que le 1er du mois suivant. Si vous souhaitez programmer des virements récurrents sur un livret d'épargne, optez donc pour le 13-14 ou le 28-29 du mois.

Concernant les retraits, la règle des quinzaines s'applique également mais fonctionne de façon encore plus défavorable. Les montants retirés cessent de produire des intérêts dès le premier jour de la quinzaine durant laquelle vous avez effectué l'opération ! Ainsi, une somme retirée de votre livret d'épargne le dernier jour du mois ne génèrera aucun intérêt pour la période allant du 16 au 30. Vous perdrez alors une quinzaine complète d'intérêts, alors que votre argent était immobilisé sur votre livret durant toute cette période. Suivant ce principe, il vaut mieux retirer des sommes de vos livrets d'épargne pendant les premiers jours de chaque quinzaine, comme le 16-17 ou le 1er-2 de chaque mois.

Ces optimisations des dépôts et retraits sur vos livrets d'épargne peuvent sembler minimes, mais auront un effet non négligeables cumulés sur un année complète. Et leur impact sera encore plus important lors des opérations conséquentes. Par exemple, si vous devez piocher dans votre Livret A ou votre LDD pour financer de grosses dépenses prévisibles, comme un déménagement ou les cadeaux des fêtes de fin d'année, retardez au maximum votre retrait pour essayez de le faire après le 15 ou le 30 du mois. Et de la même façon, si vous percevez une prime ou un intéressement en fin d'année et que vous souhaitez le placer, ne tardez pas trop et essayez de déposer la somme avant avant le 16 du mois ou le 1er du mois suivant !