C'est l'astuce ultime pour conserver vos pommes de terre beaucoup plus longtemps sans germer

Même places au sec, au frais et dans l'obscurité, les pommes de terre finissent toujours par se ramollir et à germer. Mais il existe une technique méconnue et très efficace pour les conserver longtemps.

Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont déjà découvert des pommes de terre abandonnées dans un coin de la cuisine. En même temps, étant donné que ces féculents s'achètent souvent par sachets ou par filets de plusieurs kilos, il reste souvent des survivantes qui ont réussi à échapper à leur sort. Mais même si les pommes de terre sont connues pour se conserver assez longtemps, au bout d'un certain temps, elles finissent par germer, comme la plupart des tubercules ou des bulbes comestibles, ou à se ramollir sérieusement.

Heureusement, il existe une astuce pour ralentir le processus et conserver plus longtemps ces aliments. Contrairement aux idées reçues, la méthode de conservation des pommes de terre ne se limite pas à les mettre dans le garde-manger ou dans une armoire sombre même si, effectivement, il vaut mieux les conserver dans un endroit spécifique, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pour ça, les placards, les caves et les sous-sols sont des endroits parfaits, à condition qu'ils ne soient pas trop humides, car l'excès d'humidité favorise la pourriture.

Pour autant, ne les mettez surtout pas au réfrigérateur ! S'il est effectivement recommandé de les garder sous les 10°, le froid transforme l'amidon des pommes de terre en sucre, leur donnant un goût sucré désagréable et favorisant leur dégradation. Il est également recommandé de les entreposer dans un sac en papier, une caisse en bois ou un filet en toile de jute qui permettent une bonne aération, tout en évitant la lumière qui active le processus de germination.

Mais l'astuce ultime consiste à placer une pomme juste à côté des pommes de terre. En effet, certains fruits et légumes libèrent des gaz. C'est notamment le cas de la pomme qui, stockée, dégage de l'éthylène, un gaz qui a la particularité de conserver la pomme de terre plus longtemps et de retarder l'apparition des germes. Une banale pomme permet ainsi de prolonger considérablement la durée de vie des patates, tout en conservant leur goût et leurs qualités nutritionnelles.

En revanche, attention : ne stockez jamais vos pommes de terre à proximité des oignons. En effet, ils libèrent un gaz qui, à l'inverse, accélère la germination des pommes de terre.

Cela dit, gardez en tête que les pommes de terre germées ne sont pas toxiques : il faudrait en ingérer 2 kg pour souffrir de maux de tête et de vomissements ! En pratique, il suffit de retirer ls germes en les épluchant pour les consommer sans problème.