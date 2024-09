C'est avec ces techniques subtiles que les supermarchés vous poussent à acheter plus

Pour éviter les dépenses inutiles et préserver votre pouvoir d'achat, apprenez à détecter les techniques psychologiques des supermarchés pour vous pousser à remplir votre chariot plus que nécessaire.

Lorsque vous poussez votre chariot dans les allées bien ordonnées d'un supermarché, vous êtes probablement convaincu de ne prendre que ce dont vous avez besoin. Pourtant, à la caisse, vous vous retrouvez souvent avec plus de produits que prévu. Ce phénomène n'est pas dû au hasard, mais bien à des techniques subtiles mises en place par les enseignes pour vous inciter à parcourir chaque allée et à remplir votre chariot sans même vous en rendre compte. Ces stratégies exploitent votre subconscient pour vous pousser à faire des achats non planifiés, voire impulsifs. Et il est important d'en être conscient pour éviter les dépenses inutiles et retrouver votre liberté de consommateur..

L'une des premières techniques repose sur l'agencement du magasin. En effet, l'organisation des produits est pensée pour vous guider à travers les rayons de manière à ce que vous parcouriez une plus grande surface, augmentant ainsi les chances de croiser des articles auxquels vous n'auriez pas pensé. Ainsi, vous avez peut-être remarqué que les produits essentiels comme le lait et les œufs sont délibérément placés loin de l'entrée, de sorte que vous êtes obligé de traverser d'autres allées pour y accéder. Les magasins prennent d'ailleurs soin de remplir les bords des allées avec de nombreuses options alimentaires peu saines, comme des collations et des sodas, pour être sûrs que vous les rencontriez sur votre chemin.

Pour s'assurer que tous les clients, y compris les plus fidèles, soient contraints de faire le tour du magasin, certaines enseignes n'hésitent pas à changer régulièrement la place des produits et l'organisation de leurs rayons, afin qu'ils ne puissent jamais vraiment s'y retrouver… Et continuent à faire le tour du magasin. Ils auront alors l'occasion de tomber sur les promotions et les offres spéciales, qui sont de redoutables pièges. En effet, les "deux pour le prix d'un" ou les réductions immédiates sur le deuxième produit créent une illusion d'économie irrésistible. En réalité, ces offres vous poussent souvent à acheter plus que nécessaire, afin de ne pas "rater" une bonne affaire.

Pour vous pousser à l'achat, les supermarchés ont également recours à des astuces sensorielles. En effet, les odeurs sont un puissant stimulant pour vos envies. Par exemple, l'odeur du pain chaud qui émane de la boulangerie située près de l'entrée crée une ambiance chaleureuse qui ouvre l'appétit et vous incite donc à le combler. De même, la musique douce et rythmée qui accompagne vos pas est là pour ralentir votre rythme et vous inciter à passer plus de temps en magasin.

Enfin, la disposition des produits dans les rayons joue un rôle clé. Ainsi, chaque rayon est organisé de manière à vous pousser à acheter les produits sur lesquels le magasin fait le plus de marge. Ces derniers sont toujours situés à hauteur de regard, afin que les consommateurs les plus pressés puissent facilement s'en emparer. De même, les articles placés près des caisses sont destinés à provoquer des achats impulsifs de dernière minute, avec des bonbons, des magazines ou encore des boissons. Les enseignes profitent du temps d'attente pour capter votre attention, jouant sur le fait que vous êtes moins vigilant et plus susceptible de céder à une petite tentation. Maintenant, vous savez !