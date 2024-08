Voici les aliments qu'il ne faut pas manger avant de vous coucher

Attention à ce que vous mangez le soir, surtout avant d'aller dormir ! Certains aliments peuvent grandement nuire à la qualité de votre sommeil et il faut absolument les éviter !

Le sommeil, essentiel pour notre bien-être physique et mental, est souvent influencé par divers facteurs : la température de la chambre, la qualité de notre matelas, notre niveau de stress, la luminosité ambiante ou encore des sessions de scrolling nocturnes qui finissent par échapper à notre contrôle. Mais un élément crucial est souvent sous-estimé : ce que nous mangeons avant d'aller plonger dans les bras de Morphée. En effet, nos choix alimentaires du soir peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de notre sommeil. Aussi, mieux vaut proscrire certains aliments avant de vous coucher.

S'il peut être tentant de finir la soirée avec une petite douceur, nous vous conseillons vivement d'éviter le chocolat noir. En effet, la combinaison du sucre et de la caféine – oui, il y a de la caféine dans le chocolat, surtout dans le chocolat noir – va augmenter l'énergie de votre corps. Bref, à éviter pour avoir un sommeil réparateur ! Mais globalement, tout aliment sucré est à éviter, car il augmente le taux de glucose dans le sang, ce qui provoque des pics d'énergie retardant l'endormissement. Faites également une croix sur tout ce qui contient de la graisse, car elle est difficile à digérer, obligeant votre corps à travailler plus longtemps pendant la nuit, ce qui peut engendrer un sommeil agité. C'est particulièrement le cas des crèmes glacées, qui combinent graisse et sucre, ou des pizzas.

De même, évitez le fromage, qui est riche en tyramine, un acide aminé qui peut maintenir votre cerveau alerte plus longtemps. C'est donc une bonne idée de résister à votre envie de grignoter après le dîner. Exit également la viande rouge, car elle est riche en protéines d'origine animale qui nécessitent beaucoup d'énergie pour la digestion. En même temps, sa protéine est riche en tyrosine, un acide aminé qui favorise l'activité cérébrale. Encore plus s'il est associé à des épices, car il stimulera votre métabolisme et provoquera le réveil de votre corps.

Les plats épicés, aussi savoureux soient-ils, sont également à éviter avant le coucher. Ils peuvent causer des brûlures d'estomac et un inconfort digestif, des troubles bien connus pour perturber le sommeil. De plus, la capsaïcine, un composé actif des piments, peut augmenter la température corporelle, rendant plus difficile la transition vers un sommeil profond.

Du côté des boissons, le café est bien entendu à prohiber. Rappelons que la caféine peut rester dans le corps pendant des heures et stimuler votre système nerveux, er que ses effets sont susceptibles de durer de 8 à 14 heures. Attention, les sodas et certains thés contiennent également de la caféine. En outre, l'alcool, souvent perçu comme un relaxant, peut en réalité fragmenter le sommeil et diminuer sa qualité en perturbant les cycles de sommeil paradoxal, essentiels à la récupération.

Pour finir, même s'ils peuvent sembler inoffensifs, il faut vous méfier des aliments dits diurétiques, c'est-à-dire très riches en eau, comme les concombres, les carottes, le céleri ou la pastèque : ils peuvent en effet provoquer des réveils nocturnes fréquents en raison de l'augmentation de la miction. Car vous réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes nuit évidemment à la qualité de votre sommeil. Et pour les mêmes raisons, n'abusez pas des tisanes et autres concoctions, qui produisent souvent des effets similaires…