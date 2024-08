Ce visionnaire avait raison : ses prophéties écrites il y a 124 ans se sont réalisées

En 1900, un ingénieur visionnaire publiait un article étonnant décrivant le monde en l'an 2000. Si elles semblaient farfelues à l'époque, la plupart de ses prédictions se sont révélées exactes.

Au tournant du 20e siècle, John Elfreth Watkins, ingénieur visionnaire, s'est aventuré à imaginer le monde en l'an 2000. Dans un article intitulé "Ce qui pourrait arriver dans les cent prochaines années", publié en 1900 dans le magazine Ladies' Home Journal , il a fait une série de prédictions étonnamment précises sur l'avenir. Si certaines de ses "prophéties" pouvaient sembler farfelues à l'époque, force est de constater, 124 ans plus tard, que la plupart se sont réalisées avec une précision déconcertante.

L'une de ces prédictions concerne le confort domestique. Watkins décrivait un futur où les maisons seraient équipées de systèmes de chauffage et de climatisation, permettant de réguler la température à l'aide de simples robinets d'air chaud et froid. Plus besoin de cheminées ni de se lever tôt pour allumer le feu. Cette description correspond parfaitement aux systèmes modernes de chauffage central et de climatisation que nous connaissons aujourd'hui.

La révolution des télécommunications a également été annoncée avec une incroyable précision. L'ingénieur imaginait des téléphones sans fil permettant de joindre des proches de l'autre côté du globe en un clin d'œil. Ce qui semblait impensable à l'époque est devenu une réalité avec l'avènement des téléphones portables et d'internet. Il prédisait également l'invention de la télévision, permettant à l'homme de "voir ce qui se passe partout dans le monde" en "télégraphiant des images à n'importe quelle distance". À l'époque, l'idée de capter des images en direct depuis l'autre bout du globe relevait de la science-fiction. Pourtant, aujourd'hui, nous pouvons suivre les actualités en direct grâce aux chaînes de télévision ou aux réseaux sociaux. Watkins avait vu juste, anticipant même l'évolution de la photographie en couleur, qui n'en était alors qu'à ses balbutiements.

© DR

Watkins avait également anticipé de nombreuses évolutions technologiques. Dans le domaine des transports, il prédisait que des trains ultra-rapides atteindraient un jour les 150 miles à l'heure (environ 240 km/h) pour parcourir de longues distances en un temps record. Cela s'est concrétisé, notamment avec le TGV en France et le Shinkansen au Japon. Il avait aussi prédit que les chevaux seraient rapidement remplacés par des véhicules à moteur et que des engins mécanisés aideraient les agriculteurs à travailler la terre plus facilement. Il avait même imaginé des luges motorisées pour se déplacer sur la neige !

Watkins avait fait des prédictions dans de nombreux autres domaines. Il avait ainsi anticipé la culture sous serre avec l'aide de l'électricité. Bien que la technologie actuelle soit plus complexe que celle qu'il imaginait, l'utilisation de la lumière artificielle pour accélérer la croissance des plantes est une réalité dans nos serres modernes. Il avait aussi prédit l'émergence des plats préparés, à une époque où cuisiner soi-même était la norme. Selon lui, ces repas seraient cuisinés dans des laboratoires électriques et livrés directement aux consommateurs : et c'est le cas aujourd'hui, avec les plats industriels vendus en supermarchés et les repas livrés par coursier… Il avait aussi prédit la taille croissante des individus, annonçant une hausse de plusieurs centimètres de plus. En 1900, la taille moyenne des hommes était d'environ 1,68 m. De nos jours, elle est proche de 1,76 m, confirmant ainsi la prophétie.

Certes, toutes les prédictions de Watkins ne se sont pas réalisées. Par exemple, il imaginait un monde sans voitures dans les villes, avec un trafic confiné à des tunnels ou des voies surélevées. Il prédisait aussi l'éradication des moustiques et des mouches grâce à des mesures de santé publique. Ou encore, de façon surprenante, l'abandon des lettres C, X et Q dans 'l'alphabet, devenues inutiles !

À travers ces prédictions, il est fascinant de voir comment certains aspects de notre vie moderne avaient été anticipés il y a plus d'un siècle. Watkins et ses contemporains, en s'appuyant sur leur compréhension de la science et de la technologie, ont entrevu un futur qui, pour une large part, est devenu notre présent. Bien que certaines de leurs idées semblent encore utopiques, d'autres rappellent que la réalité peut parfois dépasser la fiction.