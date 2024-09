L'astuce du cure-dent : le secret des pros pour découper facilement fruits et légumes

Vous en avez assez des tranches qui restent collées au couteau quand vous découpez des fruits ou des légumes ? Utilisez la technique du cure-dent, une astuce très efficace, bien connue des chefs et des pros !

Si vous cuisinez régulièrement, vous connaissez certainement cette situation. Alors que vous tranchez des légumes (tomates, carottes, courgettes, concombres, oignons…) pour préparer une belle salade ou un bon plat, toutes les tranches s'accrochent à la lame de votre couteau, vous obligeant à les décoller manuellement pour poursuivre tranquillement votre travail. Rien de bien grave, certes, mais très agaçant quand on veut cuisiner efficacement.

Il existe heureusement une astuce toute simple mais très efficace pour en finir avec ce petit tracas du quotidien. Une astuce tellement pratique qu'elle est largement utilisée par les professionnels, et qu'elle pourrait changer votre façon de cuisiner. L'idée est d'utiliser un simple cure-dent pour empêcher les tranches de se coller à la lame. Oui, un cure-dent ! La méthode consiste à fixer ce petit bâtonnet de bois ou de plastique sur la lame du couteau, mais pas n'importe comment. Il doit être placé horizontalement sur un côté de la lame, au centre plutôt qu'en bas. Ensuite, on le fixe avec une bande de scotch.

Ce petit dispositif agit comme un séparateur, créant une légère distance entre la lame et la tranche de légume coupée. Cette astuce permet non seulement de faire tomber les tranches directement sur la planche à découper, mais aussi de garder la lame propre, ce qui est particulièrement utile pour les préparations rapides où chaque seconde compte.

© CCM

Cette technique n'est pas seulement utile pour les légumes. Elle est également efficace pour couper des fruits juteux ou même des viandes, réduisant le risque que les morceaux restent collés et perturbent la précision de la coupe. Les chefs professionnels utilisent souvent ce genre d'astuce pour maintenir un flux de travail fluide et efficace en cuisine, et il n'y a aucune raison pour que les cuisiniers amateurs ne puissent pas en bénéficier aussi.

Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez à lutter avec des tranches collantes, essayez cette astuce du cure-dent. Non seulement cela rendra votre préparation plus propre et plus rapide, mais cela vous donnera également un petit aperçu des techniques utilisées par les pros. Une solution simple, mais qui pourrait bien devenir incontournable tant elle est efficace !