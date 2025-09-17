Vendu à plus de 100 milliards d'exemplaires, il n'a pas changé depuis sa création en 1950

Ce produit populaire, accessible, pratique et même incontournable n'a pratiquement pas évolué depuis son apparition sur le marché en 1950. Un bel exemple de pérennité qui devrait inspirer les fabricants d'appareils électroniques…

Nous le connaissons tous. Nous l'avons tous utilisé, et nous l'utilisons encore. Et toujours avec plaisir. Car contrairement à certains de ses concurrents, il fonctionne toujours parfaitement. Il est d'ailleurs tellement populaire et tellement efficace qu'il se vend à plus de 100 millions d'exemplaires chaque année dans le monde. Pourtant, il n'a quasiment pas changé depuis son apparition sur le marché en… 1950 !

Ce produit aussi utile qu'emblématique, c'est tout simplement le stylo Bic. Plus exactement, le Bic Cristal. Immédiatement reconnaissable avec son tube hexagonal transparent et son capuchon conique, ce modèle a popularisé le principe du stylo à bille, remplaçant très rapidement les systèmes à plume, bien plus complexes à utiliser, dans les trousses d'écolier comme dans les bureaux. Copié à de multiples reprises, sans jamais être égalé, il reste encore une référence dans le domaine de l'écriture manuscrite, dominant toujours la concurrence, 74 ans après son invention. Vendu dans 170 pays, il s'est d'ailleurs écoulé à plus de 100 milliards d'exemplaires depuis son introduction sur le marché.

Toutefois, contrairement à ce que beaucoup pensent, Bic n'est pas l'inventeur du stylo à bille. Deux précurseurs en avaient imaginé le principe, mais sans parvenir à l'exploiter : l'Américain John J. Loud, en 1888, et un certain Pasquis qui remporta le fameux concours Lépine en 1919. Et c'est en 1931, à la Foire internationale de Budapest que deux frères hongrois, László et György Bíró présentent leur version fonctionnelle de ce stylo révolutionnaire : une bille de métal tournant dans une petite alvéole permettant de contrôler le débit d'une encre visqueuse. La légende raconte qu'en observant des enfants jouant avec des billes dans une flaque d'eau, László remarqua que les billes laissaient des traces humides sur le sol.

Quelques années plus tard, le baron-entrepreneur français Marcel Bich rachète le brevet des frères Bíró. Après avoir amélioré la technologie sur deux points essentiels, la formule d'encre et l'ajustage entre la bille et le tube-réservoir, il lance son premier stylo à bille en 1950 sous son nom simplifié en Bic. Conçu d'emblée pour être très abordable, le Bic Cristal connaît rapidement un succès mondial, jusqu'en Afrique, en Australie et aux États-Unis. En 1965, il est même autorisé pour les écoliers en France par le ministère de l'Éducation nationale, remplaçant immédiatement les stylos à plume. On connaît la suite.

Le plus remarquable dans l'histoire, surtout quand on songe à l'obsolescence rapide des produits électroniques, c'est que le Bic Cristal n'a quasiment pas changé depuis son invention, même s'il a été décliné avec le fameux modèle à pointe tractable en 1956 et, surtout, le révolutionnaire 4 Couleurs en 1970. Son corps hexagonal de 8,3 mm de diamètre et de 14,7 cm de longueur est en polystyrène transparent, de façon à permettre de voir le niveau d'encre. Son tube contient 0,4 g d'une encre à base d'huile qui sèche en 2 secondes et qui autorise jusqu'à 3 km d'écriture. Seul son capuchon amovible a été modifié en 1991 avec un orifice afin de minimiser les risques d'asphyxie en cas d'ingestion. Et il est toujours aussi économique, à moins de 20 centimes l'unité en moyenne. Comme quoi, une bonne recette est éternelle…