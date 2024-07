Des scientifiques ont trouvé une grotte sur la Lune qui pourrait servir de base aux astronautes

Une équipe de scientifiques vient de confirme l'existence d'une immense grotte sur la Lune. Elle serait facilement transformable en abri pour de futurs explorateurs. Et il y en aurait beaucoup d'autres !

Des scientifiques ont récemment confirmé une découverte fascinante sur la Lune : une grotte de taille considérable qui pourrait un jour servir de refuge aux astronautes. Située dans la mer de la Tranquillité, cette grotte se trouve non loin du site historique où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied pour la première fois en 1969.

Cette découverte a été faite par une équipe de chercheurs italiens qui ont analysé les mesures radar prises par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. En comparant ces données avec celles de tubes de lave terrestres, ils ont pu confirmer l'existence de cette cavité souterraine. Leurs conclusions, publiées dans la revue Nature Astronomy, révèlent que la grotte mesure au moins 40 mètres de large et plusieurs dizaines de mètres de long, bien que sa taille exacte reste à déterminer.

Les grottes lunaires, souvent formées par l'effondrement de tubes de lave, sont situées dans des fosses profondes. Celle-ci, comme plus de 200 autres trouvées sur la Lune, offre des perspectives prometteuses pour l'exploration spatiale. En effet, ces cavités pourraient fournir des abris naturels aux astronautes, les protégeant des rayons cosmiques, du rayonnement solaire et des impacts de micrométéorites. Ces menaces rendent la surface lunaire extrêmement hostile, et trouver des refuges naturels comme cette grotte pourrait grandement faciliter les missions futures.

Les chercheurs, Leonardo Carrer et Lorenzo Bruzzone de l'Université de Trente, se sont dits enthousiastes de pouvoir enfin prouver l'existence d'une telle grotte après des décennies de mystère. Selon eux, ces grottes se situent principalement dans les anciennes plaines de lave de la Lune, mais il pourrait également y en avoir près du pôle sud, où la NASA prévoit de faire atterrir des astronautes plus tard dans la décennie. Les cratères près du pôle sud, toujours à l'ombre, contiennent probablement de l'eau gelée, une ressource précieuse pour les futures missions spatiales.

© NASA

Outre leur potentiel en tant qu'abris, ces grottes offrent aussi des opportunités uniques pour la recherche scientifique. Les roches et autres matériaux à l'intérieur, préservés des conditions extrêmes de la surface, peuvent fournir des informations cruciales sur l'histoire géologique de la Lune, notamment sur son activité volcanique passée.

Bien sûr, l'idée d'utiliser ces grottes comme habitats nécessiterait des préparations minutieuses. Renforcer les parois pour éviter les effondrements serait une étape essentielle. Toutefois, ces cavités naturelles présentent un avantage majeur : elles pourraient être utilisées bien plus rapidement et plus facilement que de construire des structures entièrement nouvelles sur la surface lunaire.

La confirmation de l'existence de cette grotte ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour l'exploration de la Lune. Alors que les agences spatiales internationales, notamment la NASA, se préparent à envoyer à nouveau des humains sur la Lune, ces découvertes offrent des solutions potentielles aux nombreux défis que posent les missions lunaires. Les futures expéditions pourraient donc bénéficier de ces refuges naturels, rendant les séjours lunaires plus sûrs et plus efficaces. En somme, la Lune continue de dévoiler ses secrets, promettant des découvertes encore plus surprenantes à l'avenir.