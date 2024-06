C'est dans ces villes qu'on mange le mieux au monde - et pour vraiment pas cher !

Pas besoin de dépenser des fortunes dans des restaurants gastronomiques pour vous régaler pendant vos vacances ! Dans ces villes, vous pouvez déguster de délicieuses spécialités locales pour seulement quelques euros.

Vous aimez bien manger et êtes toujours à la recherche de nouvelles aventures culinaires ? Le guide Time Out a publié son top 20 des villes où l'on mange le mieux dans le monde, et certaines pourraient bien devenir vos prochaines destinations. Ces villes se distinguent par la qualité de leurs plats et leurs prix abordables.

En tête du classement, Naples, en Italie, est célèbre pour ses pizzas. Avec ses ingrédients simples, mais de grande qualité – tomate, mozzarella, basilic – la margherita pliée est un délice incontournable. Et elle est vendue seulement 1 euro au restaurant Santa Maradona, dans le quartier Spagnoli. Johannesburg, en Afrique du Sud, occupe la deuxième place. Le sandwich Sowetan kota, garni de charcuteries et de frites, est très populaire. Vous pouvez en déguster un pour environ 2,50 euros dans des restaurants comme Mamashka and Friends ou Artivist.

Lima, au Pérou, se classe troisième. Avec des restaurants renommés comme Central, élu meilleur restaurant au monde en 2023, Lima est un joyau culinaire. Le ceviche, un plat de poisson mariné au citron, le lomo saltado, un sauté de bœuf avec des légumes, et l'arroz con pollo, un plat de riz et de poulet, sont des incontournables. Un copieux arroz con pollo coûte environ 3 euros, ce qui en fait un plat apprécié pour son excellent rapport qualité-prix.

© gkrphoto-Adobe Stock

Sui l'Asie, avec en cinquième position Hô Chi Minh-Ville ,nouveau fleuron de la cuisine vietnamienne. Vous pouvez y savourer un Pho Saigon, une soupe de nouilles garnie de basilic, coriandre, piment et sauce hoisin, pour 1,50 euro. Pékin, en Chine, est cinquième avec son célèbre canard laqué, souvent partagé en famille pour environ 15 euros, soit 3 euros par personne si vous êtes cinq à table.

Et bien que la France soit réputée pour sa gastronomie, Lyon ne se classe qu'en seizième place. Connue comme le "ventre de la France", la ville est un véritable paradis pour les gourmets. Le fameux saucisson brioché est un délice typique et économique que vous pouvez déguster pour environ 4 euros.

Mais ce ne sont que quelques exemples du classement complet de Time Out, que nous vous invitons à explorer pour vos prochains voyages: