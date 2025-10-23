Seuls les vrais bricoleurs le savent : voici à quoi sert le petit trou dans le tournevis

De nombreux outils possèdent des fonctions supplémentaires cachées que les bricoleurs inexpérimentés ignorent souvent. C'est également le cas du trou dans le manche du tournevis, qui est souvent négligé.

Qu'il s'agisse de visser une poignée de poêle, d'ouvrir un compartiment de batterie ou de monter des meubles : tout le monde devrait avoir au moins un bon tournevis à la maison pour pouvoir effectuer les réparations les plus courantes rapidement par soi-même. Mais même ceux qui ont un tournevis négligent une fonction pratique, à savoir le trou dans le manche du tournevis. Ce trou peut vous être très utile dans certaines situations – et les artisans professionnels s'en servent beaucoup.

La première idée que l'on pourrait avoir est d'utiliser le trou dans le manche du tournevis simplement pour accrocher l'outil quelque part. Certains y passent même une corde pour faciliter la chose. Cependant, la fonction réelle est beaucoup plus utile.

Il arrive parfois que certaines vis refusent de se défaire, peu importe la force que vous appliquez pour tourner l'outil. Dans ce cas, vous pouvez insérer un second tournevis ou un autre outil allongé dans le trou transversal et l'utiliser comme levier. Cela permet de dévisser beaucoup plus facilement les vis récalcitrantes – plus le levier est long, plus cela devient facile, naturellement. C'est pourquoi il est important de vérifier la présence d'un tel trou transversal dans le manche lors de l'achat d'un tournevis.

Il existe également des produits dotés d'un emplacement pour une clé hexagonale, qui servent au même usage. Cependant, vous aurez alors besoin de la taille appropriée, ce qui n'est pas nécessaire avec un simple trou.

Cependant, faites attention à ne pas exercer trop de force sur la vis au risque de la casser. Si elle tourne sans sortir, le matériau peut se déformer et la tête pourrait se rompre. Dans ce cas, il pourrait être utile de vaporiser un peu d'huile pénétrante entre la vis et le matériau avant de tourner. La prudence est également de mise si vous souhaitez visser une vis dans le matériau et qu'il ne reste qu'un petit morceau à enfoncer. Si elle casse, vous aurez alors un problème encore plus grand. Il pourrait être judicieux de retirer la vis et de percer un petit trou avant de la revisser.