Avec Cloud Rebuild, Windows 11 pourra se réinstaller seul depuis Internet en cas de problème

Microsoft teste une nouvelle option de récupération dans Windows 11 appelée Cloud Rebuild. Elle permettrait de réinstaller le système avec tous els pilotes directement depuis les serveurs de Microsoft, sans aucun support physique.

C'est l'un des scénarios les plus redoutés des utilisateurs de PC : allumer son ordinateur un matin et tomber sur un écran noir, un message d'erreur cryptique, ou une boucle de redémarrage sans fin. Jusqu'ici, les options pour s'en sortir sans perdre ses données ou sans passer par un technicien se réduisaient à quelques possibilités : la restauration du système via un point de sauvegarde, la réinitialisation de Windows depuis les paramètres avec le copie de sécurité installée par défaut, ou la réinstallation complète depuis une clé USB bootable – à condition d'en avoir une préparée à l'avance. Microsoft s'apprête à ajouter une quatrième voie, beaucoup plus accessible.

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Cloud Rebuild : une réinstallation complète depuis Internet

Des chaînes de code découvertes dans les versions Insider expérimentales de Windows 11 révèlent l'existence d'une fonction baptisée Cloud Rebuild, ou Reconstruction du cloud en français. Elle apparaît dans les options avancées de l'environnement de récupération Windows, le WinRE – l'écran de dépannage accessible lorsque Windows ne parvient plus à démarrer normalement. La nouveauté fait partie de la build 26300.8772, introduite dans le canal Expérimental de Windows 11 26H2, que Microsoft a publiée et commentée le 6 juillet.

Le principe va plus loin qu'une simple réinitialisation locale. Une fois lancée, la fonction télécharge depuis Windows Update non seulement une image fraîche de Windows 11, mais aussi les pilotes nécessaires au matériel de l'appareil. Résultat : le PC repart sur une installation propre, calibrée pour sa configuration, sans que l'utilisateur ait eu à préparer quoi que ce soit à l'avance.

Avant de lancer l'opération, Windows affiche la version, l'édition et la langue qui seront installées, ainsi qu'un avertissement lié à la perte de données. La reconstruction du cloud reformate ensuite le disque système et supprime les fichiers locaux, les comptes, les applications et les réglages. Les fichiers déjà synchronisés sur OneDrive ne sont pas concernés – ils restent accessibles depuis le cloud après réinstallation. C'est une table rase, pas une migration.

Selon les éléments identifiés dans le code, Cloud Rebuild pourrait également s'intégrer dans une chaîne de récupération automatique. Windows 11 détecterait qu'un appareil ne démarre plus correctement, tenterait d'abord une réparation via Quick Machine Recovery, et proposerait Cloud Rebuild si cette première tentative échoue. Une logique progressive qui éviterait la réinstallation complète dans les cas les moins graves.

Cloud Rebuild : une restauration sous conditions

La fonction impose quelques prérequis. L'environnement de récupération WinRE doit être fonctionnel – ce qui exclut les pannes matérielles sévères ou les corruptions profondes du secteur de démarrage. Le PC doit pouvoir se connecter à Internet depuis cet environnement, et les pilotes nécessaires doivent être disponibles via Windows Update. Ces conditions couvrent la grande majorité des situations courantes, mais pas toutes.

Attention, car Cloud Rebuild ne conserverait ni les fichiers personnels ni les applications installées. La réinstallation serait une table rase complète – une réinitialisation totale, en mode Karsher – impliquant de restaurer ensuite ses données depuis une sauvegarde. Ce point mérite d'être souligné : la fonction résout le problème du démarrage, pas celui de la sauvegarde des fichiers. Elle rend la récupération plus accessible, mais ne dispense pas de disposer d'une copie de ses données ailleurs, sur un disque externe, un NAS, OneDrive ou un autre service de stockage en ligne.

Pour les Insiders membres du canal Expérimental, la fonction est d'ores et déjà accessible manuellement via Paramètres > Système > Récupération > Démarrage avancé > Redémarrer maintenant > Dépannage > Reconstruction du cloud. Microsoft prévoit également un déclenchement à distance depuis des outils de gestion de parc informatique comme Intune – mais pas avant une prochaine version, ce qui oriente clairement cette option vers les entreprises dans un premier temps.

Pour les utilisateurs de la version stable de Windows 11, Cloud Rebuild n'est pas encore disponible et aucun calendrier de déploiement n'a été communiqué. En attendant, les précautions habituelles restent les plus fiables : sauvegarder ses fichiers importants sur un service cloud ou un disque externe, vérifier que la clé de récupération BitLocker est bien enregistrée dans son compte Microsoft, et ne pas négliger la création d'un support USB de récupération depuis les paramètres Système > Récupération. Cloud Rebuild simplifiera les réinstallations d'urgence – mais il ne remplacera pas une sauvegarde régulière des données personnelles.