Aion : le projet secret de Microsoft pour remplacer Windows par Copilot

Une vidéo interne de Microsoft datant de 2024 vient de fuiter. Elle dévoile Project Aion, un prototype de système d'exploitation centré sur Copilot, sans menu Démarrer ni applications locales. Un aperçu saisissant du futur imaginé par l'éditeur.

C'est une vidéo d'environ trois minutes, apparue sur le serveur Discord de BetaWiki, qui a mis le feu aux poudres. Elle montre un prototype interne de Microsoft baptisé Project Aion, enregistré quelque part en 2024, et authentifié par des sources de Windows Central, le célèbre site spécialisé sur Windows. Microsoft n'a pas souhaité commenter. Le clip dure peu, mais il suffit pour comprendre que l'entreprise a envisagé une rupture radicale avec ce que les utilisateurs connaissent depuis trente ans.

Dans ce prototype, Copilot remplace le menu Démarrer, la barre des tâches et tout le shell classique. Il n'y a plus d'applications à lancer de la façon habituelle, mais une simple boîte de dialogue multimodale pour piloter la machine. Le narrateur de la vidéo le résume sans détour : "Aion est un exemple d'OS Web agentique qui intègre nativement Copilot au cœur du shell."

© Microsoft

Projet Aion : une interface pensée pour des objectifs, pas des applications

À la place du menu Démarrer, un bouton Copilot accueille l'utilisateur par son prénom et affiche un tableau de bord composé de trois widgets dynamiques : "Stay on Top" pour le fil Microsoft 365, "Create something new" et "News of the day". La logique de fond change complètement de nature. Là où Windows regroupe traditionnellement les documents par type – tous les fichiers Word ensemble, tous les onglets du navigateur ensemble –, Aion les organise par objectifs, grâce à un moteur interne baptisé Silverstone.

© Microsoft

La fonction la plus marquante s'appelle Spaces : elle regroupe automatiquement dans la barre des tâches les applications et sites Web liés à un même projet, accessibles en un seul clic. Une recherche sur un voyage créerait ainsi un espace contenant les pages Web, les documents et les conversations associés.

© Microsoft

La barre des tâches elle-même change de nature. Elle ne liste plus les applications ouvertes, mais affiche des icônes générées dynamiquement par l'IA en fonction du contexte de chaque conversation Copilot. Chaque tâche en cours possède ainsi sa propre icône unique, créée à la volée — une façon de rendre visible l'activité de l'IA plutôt que celle des logiciels. Les fenêtres de conversation avec Copilot s'ouvrent en parallèle les unes des autres, permettant de gérer plusieurs tâches simultanément sans jamais basculer vers une application traditionnelle.

© Microsoft

© Microsoft

Techniquement, l'interface repose sur une base Windows allégée appelée Win3, avec Edge comme shell et Chromium comme moteur de rendu. Aion ne fait tourner nativement que des applications Web. Pour accéder à un logiciel Windows classique comme Word ou Excel, le système bascule vers un Cloud PC distant via Windows 365, l'utilisateur y est connecté avec son fichier déjà ouvert, créant une illusion de continuité. La dépendance à une connexion internet permanente est évidente – et assumée.

Copilot peut également "lire" le contenu des pages Web grâce au DOM crawling, une technique qui lui donne accès à la structure interne des pages plutôt qu'à une simple capture d'écran, et générer des éléments d'interface interactifs directement dans la conversation – envoyer un email sans ouvrir un client mail, par exemple.

Projet Aion : Un prototype enterré, mais révélateur

Windows Central précise que le projet était expérimental, et qu'il pourrait n'avoir été qu'un projet de hackathon interne. Microsoft n'a jamais confirmé son existence, et les experts s'accordent à dire qu'Aion tel qu'il apparaît dans la vidéo ne sera probablement jamais commercialisé.

La chronologie explique en partie pourquoi. Microsoft a depuis discrètement fait marche arrière sur plusieurs intégrations Copilot dans Windows 11 – l'intégration dans les notifications et les paramètres a été enterrée, Edge a supprimé sa recherche d'historique par IA après la grogne des utilisateurs. L'accueil du public face à l'omniprésence de Copilot a clairement refroidi les ambitions les plus radicales de Redmond.

Cela dit, la fuite révèle moins une feuille de route qu'une confession d'intention. Copilot n'est plus imaginé comme une barre latérale, une application ou un bouton dans la barre des tâches, mais comme le principe organisateur du système lui-même. Des capacités agentiques trouvent déjà leur chemin dans Windows 11, et Microsoft a annoncé Project Solara, une autre exploration d'OS agentique qui génère des interfaces à la demande selon les requêtes de l'utilisateur. Aion est peut-être mort sur le papier. Les idées qu'il portait, elles, continuent d'avancer.