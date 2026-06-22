Windows 11 26H2 arrive bientôt : la mise à jour sera super légère (et ultra rapide)

Microsoft vient de confirmer la sortie de la prochaine version annuelle de Windows 11, baptisée 26H2. Attendue pour l'automne 2026, elle promet une installation express, en quelques secondes, assortie de quelques petites nouveautés.

Cette fois c'est officiel : Windows 11 26H2 arrivera bien second semestre 2026. Microsoft a confirmé la sortie de la prochaine "grande" version de son système d'exploitation en publiant un billet sur son blog Windows IT Pro à destination des administrateurs informatiques. Il y a déjà plusieurs années que l'éditeur a adopté cette nomenclature de millésime "année-semestre" pour désigner les versions majeures de Windows – 23H2, 24H2, etc. ‑, pour les différencier des "petites" mises à jours mensuelles, plus régulières.

Windows 11 26H2 : un fichier ultra léger

Pour autant, Windows 11 26H2 ne sera pas une version majeure. Ni même une "grosse" mise à jour, en raison de la taille du fichier à télécharger. Elle sera en effet distribuée sous la forme d'un simple package d'activation – ce que Microsoft appelle un enablement package, ou eKB. Ce fichier minuscule, souvent inférieur à 500 kilo-octets, active des fonctions déjà présentes, mais désactivées dans le système. Pour comparaison, une mise à jour majeure classique de Windows peut peser plusieurs gigaoctets et nécessiter des dizaines de minutes d'installation. Là, un simple redémarrage suffit, et le déploiement ne perturbe pas le travail quotidien.

Cette méthode n'est pas une première : Microsoft reprend la même stratégie que pour Windows 11 25H2, la version actuelle du système. Elle s'est avérée suffisamment efficace pour être reconduite, notamment parce qu'elle simplifie considérablement le travail des services informatiques en entreprise, qui n'ont plus à tester l'intégralité du système d'exploitation avant de le déployer sur des milliers de postes.

Windows 11 26H2 : des fonctions dormantes, prêtes à s'activer

Le principe est aussi simple qu'astucieux. Les nouvelles fonctionnalités sont en réalité déjà présentes dans les mises à jour mensuelles de Windows, mais elles restent désactivées jusqu'à la sortie officielle de la nouvelle version. Concrètement, Microsoft glisse au fil des mois, via les mises à jour cumulatives habituelles, les briques qui composeront 26H2 – mais elles restent inertes, comme des interrupteurs en position éteinte. Quand la version 26H2 sera officiellement lancée, le package d'activation se contentera d'actionner ces interrupteurs. Résultat : le système ne change pas fondamentalement, il se déverrouille.

Aucune nouvelle exigence matérielle n'a été annoncée. Si votre PC fonctionne déjà sous Windows 11 24H2 ou 25H2, il sera compatible avec 26H2 sans aucune modification. Les prérequis restent inchangés : 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage et un processeur 64 bits double cœur au strict minimum. En pratique, mieux vaut tabler aujourd'hui sur 8 voire 16 Go de Ram pour travailler plus confortablement – et bien plus encore pour faire tour er une IA en local. Un lancement entre fin septembre et début octobre 2026 paraît le scénario le plus probable, dans la continuité du calendrier habituel de Microsoft.

Windows 11 26H2 : des améliorations sans révolution

Sur le plan purement fonctionnel, il n'y aura en revanche pas de révolution, ni même d'évolution majeure. nouveautés, Microsoft mettant l'accent depuis quelques sur les améliorations de Windows 11 avec son fameux plan K2 – et c'est tant mieux.

Côté intelligence artificielle, Copilot devrait s'intégrer directement dans l'Explorateur de fichiers sous forme d'un panneau latéral ancré, permettant aux utilisateurs d'interagir avec leurs fichiers sans quitter le gestionnaire (résumer un document, trier des fichiers locaux, etc.). Cette intégration plus profonde succède à une présence jusqu'ici jugée superficielle. La barre des tâches pourrait également accueillir un nouveau champ de recherche baptisé "Ask Copilot", proposé en remplacement optionnel de la barre de recherche classique. Sur ce point, Microsoft semble avoir retenu les leçons des débâcles passées : les intégrations IA les plus intrusives devraient rester désactivées par défaut, activables à la demande.

LIA agentique pourrait aussi faire ses premiers pas avec l'apparition d'une section dans les paramètres permettant d'automatiser de vraies tâches de fond, comme l'organisation automatique de fichiers, la gestion d'un calendrier ou l'envoi d'e-mails récurrents. Par ailleurs, sur les PC disposant d'une puce avec NPU – circuit dédié aux traitements IA –, le Gestionnaire des tâches affichera enfin des colonnes détaillées processus par processus pour voir précisément quelle application sollicite ce circuite.

D'autres nouveautés plus ou moins importantes sont toutefois attendues – mais pas toutes confirmées par Microsoft pour cette version. Windows 11 26H2 devrait signer le grand retour de la barre des tâches déplaçable. Après des années de réclamations, Microsoft teste en ce moment la possibilité de positionner la barre des tâches en haut, à gauche ou à droite de l'écran, et non plus uniquement en bas. Une option pour réduire la taille globale de la barre (et pas seulement ses icônes) devrait aussi faire son entrée.

Au chapitre organisation, l'agenda devrait revenir dans le Centre de notifications, sous la forme d'une vue synchronisée avec Outlook. Et sur le plan cosmétique, 256H2 devrait inaugurer une boîte de dialogue "Exécuter" (Win + R) toute neuve : l'antique petite fenêtre blanche héritée de Windows 95 devrait enfin s'offrir un lifting moderne sous WinUI, avec des coins arrondis, de la translucidité (effet de flou) et une compatibilité parfaite avec le mode sombre.

Enfin, côté jeu, Mode Jeu avec une interface Xbox complète fera son apparition. Ce mode optionnel permettra de remplacer totalement le bureau classique par une interface plein écran optimisée pour les manettes (très inspirée de l'application Xbox), idéale pour les consoles PC portables (type ROG Ally ou Legion Go). En outre, ce mode réduira les processus tournant en arrière-plan pour maximiser l'autonomie et les performances.

Rie d'exceptionnel donc, d'autant que plusieurs nouveautés sont déjà accessibles à des fins de test dans les versions du programme Windows Insiders. Mais de nombreuses petites améliorations toujours bienvenues, l'essentiel étant que Microsoft se concentre comme promis dans la qualité; la fiabilité et l'optimisation de son système plutôt que dans des ajouts de fonctions que personne n'a demandées !