Avec 3 clics seulement, cette astuce améliore vraiment la recherche de Windows

La barre de recherche de Windows 11 peine souvent à trouver vos propres fichiers et applications sut votre PC. Microsoft a fini par reconnaître le problème et propose désormais une solution très simple pour le corriger.

Vous l'avez forcément constaté si vous utilisez un PC : la fonction de recherche intégrée à la barre des tâches de Windows 11 est vraiment déplorable. Vous tapez le nom d'une application et au lieu de la trouver immédiatement, vous obtenez des résultats Bing, des suggestions web et des publicités Copilot. Vous cherchez un document enregistré sur votre ordinateur, et Windows vous propose d'abord des actualités MSN. Ce comportement agaçant que des millions d'utilisateurs subissent depuis des années vient enfin d''être officiellement reconnu par Microsoft. Et en plus de l'explication, l'éditeur a donné la solution.

Le problème est structurel. Il est lié à Bing, le moteur de recherche Internet de Microsoft. Moteur que Windows 11 utilise par défaut dans toutes ses recherches, même locales. De fait, lorsque vous lancez une recherche depuis la barre des tâches de Windows, le système doit en permanence trier vos requêtes entre fichiers locaux, applications installées et résultats Web. Et comme elle ne repose pas sur de l'intelligence artificielle mais sur un simple algorithme d'indexation classique, la recherche Windows est incapable de comprendre votre intention. Et elle donne bêtement priorité aux résultats provenant du Web plutôt qu'aux applications et aux fichiers de votre PC. En clair : Bing n'améliore pas la recherche locale, il la perturbe !

Le plus drôle, c'est que des outils tiers comme le génial logiciel gratuit Everything trouve n'importe quel fichier local instantanément, dès que l'on saisit quelques lettres de son nom ! Pire encore, la Palette de commandes des PowerToys – une collection d'utilitaires gratuits de Microsoft – trouve des éléments plus rapidement et plus précisément que la barre de recherchede Windows alors qu'elle utilise exactement le même moteur d'indexation interne. Et pour cause : elle n'est pas couplée à Bing.

Fort heureusement, ce couplage ridicule peut désormais être facilement coupé. C'est March Rodgers, directeur du design chez Microsoft, qui a confirmé dans un post publié le 16 juin sur le réseau social X que la recherche Windows pouvait devenir plus rapide et plus fiable en désactivant Bing – et donc ses résultats Web.

La manipulation pour désactiver Bing est d'une simplicité remarquable. Et elle ne nécessite aucune connaissance technique – pas besoin de toucher au fameux Registre de Windows. Il suffit en effet d'ouvrir les Paramètres de Windows – avec un clic droit sur le menu Démarrer ou la combinaison de touches Windows + I – , de se rendre dans la rubrique Confidentialité et sécurité dans le panneau de gauche, puis de cliquer sur Rechercher dans la section Autorisations Windows dans la partie droite. Un troisième et dernier clic sur l'interrupteur à droite de Microsoft Bing suffit pour désactiver ce moteur de recherche dans la barre de Windows.

Et… c'est tout ! La transformation est immédiate : plus de résultats Bing venus du Web, plus de publicités Copilot glissées entre vos fichiers, plus de pollution venue du Web et d'autres services Microsoft, seuls les éléments locaux apparaissent instantanément dans les résultats, qu'il s'agisse d'applications ou de documents. Mieux encore, il suffit de taper seulement deux caractères pour des résultats correspondant s'affichent.

Contrairement à ce que l'on peut lire ici et là, cette manipulation peut être effectuée dès à présent sur les PC dotés de la dernière mise à jour de Windows 11 – celle livrée avec la Patch Tuesday de sécurité début juin 2026 (voir notre article). Il est possible que d'autres réglages soient proposés prochainement pour affiner le comportement de la recherche Windows, mais cet interrupteur pour désactiver Bing constitue déjà un réel progrès pour l'utilisation quotidienne. Et il prouve au passage que Microsoft écoute enfin les griefs de ses utilisateurs en prenant désormais à cœur d'améliorer Windows, comme promis il y a quelques mois dans son fameux plan de refonte K2.