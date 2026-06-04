Windows 11 va enfin vous laisser personnaliser ces menus importants

Après avoir fait la sourde oreille pendant des années, Microsoft écoute enfin les plaintes des utilisateurs de Windows 11 qui pourront désormais adapter à leurs goûts deux éléments essentiels du système : le menu Démarrer et le menu contextuel.

Depuis le lancement de Windows 11 en 2021, deux éléments de l'interface ont cristallisé l'insatisfaction des utilisateurs plus que n'importe quel autre : le menu Démarrer, jugé rigide et encombré, et le menu contextuel du clic droit, alourdi par des années d'ajouts mal maîtrisés, avec des options en cascade peu pratiques. Microsoft a longtemps semblé indifférent à ces critiques. Ce temps semble révolu. Les annonces des derniers jours montrent une entreprise qui admet ses erreurs et s'engage à les corriger – dans le cadre d'un plan d'ensemble baptisé Windows K2.

Le plan K2 : une remise à plat de Windows 11

Windows K2 est une initiative interne visant à rendre Windows 11 plus réactif, plus cohérent et plus respectueux des habitudes des utilisateurs. Les zones prioritaires identifiées incluent l'Explorateur de fichiers, les menus contextuels et de larges pans de l'interface système. Ce n'est pas un simple correctif cosmétique : c'est une révision méthodique des fondamentaux du système, engagée depuis plusieurs mois et qui produit désormais des résultats concrets.

Parmi les premiers chantiers, Microsoft a confirmé vouloir ramener davantage de personnalisation sur la barre des tâches, tout en retravaillant l'ergonomie globale. Le menu Démarrer, reconstruit sur le framework WinUI 3, est censé être plus rapide et plus personnalisable, avec la possibilité de masquer certaines sections et de réduire l'encombrement visuel. Ces changements passent d'abord par le programme Windows Insider avant un déploiement plus large, sans date précise annoncée à ce stade.

Menu Démarrer de Windows 11 : une personnalisation au-delà de la taille

Le menu Démarrer de Windows 11 a toujours imposé ses propres règles à ses utilisateurs. Microsoft prépare la possibilité de choisir entre une présentation compacte et une version plus large – trois tailles fixes au total : automatique, petit ou large. Il ne s'agit pas encore d'un redimensionnement libre à la souris, mais ce changement répond à un problème réel sur les petits PC portables, les écrans secondaires, les tablettes ou les machines utilisées à distance.

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La personnalisation va plus loin que la simple taille. Les sections du menu Démarrer – Épinglé, Tout et les recommandations – pourront être affichées ou masquées à volonté. La section des recommandations, rebaptisée Applications récentes, peut désormais être désactivée pour ceux qui préfèrent un menu plus sobre. C'est une réclamation de longue date : beaucoup d'utilisateurs trouvaient ces suggestions changeantes et peu utiles, sans moyen simple de les supprimer.

Un réglage plus granulaire permettra également de gérer indépendamment l'apparition des documents récents dans le menu Démarrer et dans d'autres zones du système. Enfin, une option de confidentialité permettra de masquer le nom du compte et la photo de profil dans le menu Démarrer – une petite fonctionnalité très attendue des personnes qui partagent régulièrement leur écran en réunion, en formation ou lors d'une assistance à distance.

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Ces améliorations s'accompagnent d'un gain de réactivité notable. Microsoft a déjà livré des optimisations qui se traduisent par un lancement d'applications plus rapide et une interface générale plus fluide, fruits des efforts engagés depuis plusieurs mois dans le cadre du plan K2. Le menu Démarrer reconstruit en WinUI 3 promet, selon Microsoft, une réactivité améliorée d'environ 60 % par rapport à la version actuelle.

Menu contextuel de Windows 11 : les options importantes en priorité

Trop lent, trop chargé, trop rigide : le menu contextuel de Windows 11 traîne depuis son lancement une réputation peu flatteuse. Microsoft veut désormais en faire un espace plus personnel, moins dicté par défaut. L'intention de départ était louable : le menu du clic droit de Windows 10 accumulait depuis des années des commandes système, des options d'applications tierces et des raccourcis disparates. Windows 11 devait faire le ménage. Cinq ans plus tard, le résultat est certes plus moderne visuellement, mais souvent plus lent et toujours aussi chargé au fil des logiciels installés, avec des fonctions importantes noyées dans des menus en cascade

L'annonce est venue de Marcus Ash, responsable du design et de la recherche pour Windows & Devices chez Microsoft, via un message publié sur X. Il a confirmé que l'entreprise travaillait sur une nouvelle version du menu contextuel, censée gagner en réactivité, limiter les entrées affichées par défaut et mieux tenir compte des commandes réellement utilisées. Les utilisateurs pourraient ainsi choisir les options à faire remonter au premier niveau, en retirer d'autres, et éviter de passer par l'agaçant Afficher plus d'options pour accéder à une action du quotidien.

Cette refonte repose sur une nouvelle API baptisée SplitMenuFlyoutItem, déjà accessible aux développeurs, qui permet de combiner une action principale et des actions secondaires dans un seul et même bloc. Elle sera d'abord intégrée dans les applications basées sur WinUI 3, comme Microsoft Photos, avant d'être étendue à l'ensemble de Windows 11. Le menu analysera désormais le type de contenu sélectionné pour n'afficher que les options réellement pertinentes – une logique contextuelle qui aurait dû être là dès le premier jour.

Microsoft n'a pas encore précisé jusqu'où ira cette personnalisation, ni si les ajouts des applications tierces pourront être masqués librement. C'est précisément sur ce point que l'attente est la plus forte : le menu contextuel de Windows 11 se retrouve souvent encombré d'entrées ajoutées par des logiciels tiers – des outils de compression, d'antivirus, de synchronisation cloud – sans que l'utilisateur ait eu son mot à dire. La vraie question sera de savoir si Microsoft donnera le contrôle complet sur ces ajouts, ou seulement sur les éléments natifs du système.

Ce que ces deux annonces partagent, c'est une chose simple et longtemps absente : l'écoute. Windows K2 ne promet pas une révolution visuelle, mais un rééquilibrage entre ce que Microsoft impose et ce que l'utilisateur choisit. Pour des millions de personnes qui ouvrent un menu Démarrer ou font un clic droit des dizaines de fois par jour, ce n'est pas un détail.