Windows 11 va enfin laisser le choix dans la date des mises à jour

Microsoft teste une nouvelle façon de gérer Windows Update sur Windows 11 :on pourra bientôt choisir librement jusqu'à quelle date suspendre les mises à jour système, sans limite imposée. Finis les redémarrages forcés !

Qui n'a jamais pesté contre un redémarrage de Windows tombant au pire moment, en pleine réunion ou au beau milieu d'un travail non sauvegardé ? Depuis ses débuts, Windows 11 impose un rythme de mises à jour soutenu – au minimum deux par mois, parfois davantage quand des correctifs d'urgence s'enchaînent. Microsoft, après des années de sourde oreille aux plaintes des utilisateurs, semble avoir décidé de changer de cap.

Mises à jour Windows 11 : un calendrier enfin personnalisable

Microsoft teste une nouvelle option qui remplace le menu déroulant actuel de Windows Update par un sélecteur de date. Jusqu'à présent, ce menu permettait de suspendre les mises à jour pendant une, deux, trois, quatre ou cinq semaines au maximum – sauf pour les utilisateurs des versions Pro ou Entreprise, qui disposaient de délais bien plus longs.

Avec le nouveau système, repéré dans une version de prévisualisation du système par le site spécialisé Windows Latest, il suffit de cliquer sur une icône de calendrier et de sélectionner la date souhaitée. Les mises à jour sont alors suspendues jusqu'à ce jour précis. Il est également possible de revenir sur ce choix à tout moment pour modifier la date, sans que le système ne lance immédiatement une vérification des mises à jour.

Microsoft avait déjà annoncé son intention de rendre Windows 11 moins intrusif en matière de mises à jour, confirmant notamment que les PC ne redémarreraient plus de façon automatique qu'une seule fois par mois au maximum, même en laissant les paramètres par défaut. La nouvelle option de suspension par date s'inscrit dans cette même direction.

Mises à jour Windows 11 : une vraie rupture avec la politique habituelle

Ce changement peut paraître anodin, mais il représente une évolution notable de la philosophie de Microsoft vis-à-vis de ses utilisateurs. Windows Latest qualifie ce glissement de "massive shift" – un tournant majeur par rapport à la politique historique de l'entreprise, qui a longtemps considéré que les mises à jour automatiques et contraintes étaient non négociables au nom de la sécurité.

Il faut toutefois rester prudent. Dans les tests effectués, les dates du calendrier ne se chargent pas encore correctement, signe que la fonction est toujours en cours de développement. On ignore également si une limite maximale de suspension sera maintenue – la politique actuelle via les options avancées plafonne le report à un an.

D'autres améliorations seraient en préparation dans le même esprit. Microsoft travaillerait également à réduire le temps d'installation des mises à jour volumineuses et à offrir un meilleur contrôle sur les pilotes tiers, souvent sources de déstabilisation du système après une mise à jour.

Le déploiement de cette option passera d'abord par les membres du programme Windows Insider avant d'atteindre l'ensemble des utilisateurs au fil des mises à jour mensuelles. La promesse est séduisante : reste à voir si Microsoft tiendra le cap jusqu'au bout.