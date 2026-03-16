Peu de gens l'utilisent : cette touche des claviers Windows a pourtant des pouvoirs magiques

La plupart des utilisateurs de PC sous Windows ne la remarquent même pas. Pourtant, cette touche du clavier qui existe depuis des années donne accès à des fonctions astucieuses qui font gagner un temps fou au quotidien.

Elle est présente depuis des lustres sur tous les claviers pour PC Windows. Mais c'est sans doute la plus sous-exploitée, par simple ignorance. Quand on appuie dessus, et uniquement sur elle, on ouvre le menu Démarrer de Windows : et c'est l'unique utilisation que la plupart des gens connaissent – et encore ! Pourtant, associée à une autre touche, en mode "raccourci clavier", elle déclenche de nombreuses actions pratiques, dont certaines transforment réellement la façon de travailler au quotidien.

Cette fameuse touche méconnue, c'est la touche Windows, aussi appelée Win tout court, et reconnaissable par le logo de croisillon de Windows qu'elle arbore. Elle se situe à gauche de la barre Espace, entre les touches Ctrl et Alt. Mais on la retrouve parfois doublée à droite, à côté de la touche AltGr. Elle ne sert pas à taper des caractères : elle est surtout utilisée dans des raccourcis clavier, en combinaison avec une ou plusieurs autres touches.,

Le plus méconnu – et de loin le plus utile – est Win + V. Depuis des années, Windows ne gardait en mémoire qu'un seul élément copié à la fois : le nouveau écrasait systématiquement l'ancien. Win + V change tout cela en ouvrant un panneau d'historique du presse-papiers, qui conserve les derniers textes, liens et images copiés et permet de les coller dans n'importe quel ordre. Il faut l'activer une première fois en allant dans Paramètres → Système → Presse-papiers → Historique du Presse-papiers. Une fois fait, plus besoin de jongler frénétiquement entre les fenêtres pour retrouver un texte copié il y a trois actions. C'est l'un de ces outils que l'on ne peut plus imaginer désactiver une fois qu'on y a goûté.

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Autre grand inconnu : Win + Maj + S. Cette combinaison ouvre directement l'outil de capture d'écran et vous permet de sélectionner librement la zone de l'écran à capturer. La capture est automatiquement copiée dans le presse-papiers et prête à être collée dans un mail, un document ou une conversation. Infiniment plus rapide que la touche Impr. Écran classique, qui capture l'écran entier et nécessite ensuite de l'ouvrir dans Paint pour la recadrer.

Pour ceux qui travaillent souvent avec plusieurs fenêtres ouvertes, Win + Z est une révélation. Sur Windows 11, cette combinaison ouvre les dispositions d'ancrage, qui permettent d'organiser les fenêtres ouvertes en mosaïque en deux clics – deux fenêtres côte à côte, trois colonnes, ou une disposition mixte. Fini de redimensionner manuellement chaque fenêtre à la souris.

Quelques autres combinaisons méritent d'être connues. Win + D réduit toutes les fenêtres pour afficher le bureau instantanément – un deuxième appui les restaure toutes. Win + L verrouille la session en une fraction de seconde, pratique avant de quitter son poste au bureau. Win + . (point) ouvre le sélecteur d'émojis et de caractères spéciaux dans n'importe quel champ de texte, sans passer par un tableau de caractères. Win + Tab offre une vue visuelle de toutes les fenêtres ouvertes et des bureaux virtuels, avec la possibilité de créer un bureau virtuel séparé pour isoler ses projets professionnels de ses applications personnelles via Win + Ctrl + D.

La liste complète des raccourcis Win est disponible sur le site officiel de Microsoft. Mais pour les retenir, rien ne vaut la pratique progressive : en adopter deux ou trois par semaine suffit pour qu'ils deviennent automatiques. Et une fois que l'on commence à taper Win + V plutôt que de tout recopier à la main, difficile de revenir en arrière.